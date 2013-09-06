ODTÜ arazisindeki yol tartışmasında 14 gözaltı

ANKARA





Anadolu Bulvarı'nın devamı olarak ODTÜ arazisinin doğu sınır bölgesiyle, 100. Yıl ve Çiğdem mahallelerinden geçecek yolun yapımını engellemek amacıyla belediye çalışanlarına saldıran 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Anadolu Bulvarı'nın devamı olacak yolu protesto eden bir grup sabah saatlerinde, yol güzergahında, belediye çalışanlarını ve araçlarını engellemeye çalıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 6'sı öğrenci 14 kişiyi gözaltına aldı.