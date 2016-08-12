Ödemiş'te FETÖ soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 zanlıdan 19'u tutuklandı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğünün "Gölbaşı-2" adıyla gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 26 kişi, sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan "Ödemiş imamı" olduğu iddia edilen Ali Aslan ve bürokrasi atamalarından sorumlu olduğu ileri sürülen İlhan Arslan'ın da aralarında bulunduğu 19'u tutuklandı.

TÜBİTAK’ta görevli T.D. ile Roketsan AŞ'de görevli eşi S.D'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme, 2 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Ödemiş'te FETÖ'nün darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında "Gölbaşı-1" adıyla düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan 19 kişiden 11'i tutuklanmıştı.