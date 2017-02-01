Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
86848
ALTIN
145.654
DOLAR
3.7755
STERLIN
4.7737
EURO
4.0563
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

Öcalan hakkında 'yakalama' kararı çıkarıldı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, mahkemeye zorla getirilme kararına rağmen adresinde ulaşılamayan HDP Şanlıurfa Milletvekili Öcalan hakkında "yakalama" kararı verdi.

Öcalan hakkında 'yakalama' kararı çıkarıldı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, mahkemeye zorla getirilme kararına rağmen adresinde ulaşılamayan HDP Şanlıurfa Milletvekili Öcalan hakkında "yakalama" kararı verdi.

01 Şubat 2017 Çarşamba 12:05
103 Okunma
Öcalan hakkında 'yakalama' kararı çıkarıldı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan ve adresinde bulunamayan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan hakkında "yakalama" kararı çıkardı.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasında, Öcalan'ın avukatları Sevda Çelik Özbingöl, Dilara İnal ve Faruk Bedlek hazır bulundu.

Avukat Özbingöl, müvekkilinin milletvekili olması sebebiyle yasama dokunulmazlığı bulunduğunu belirterek, mahkemeye davetle çağrılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, hakkında zorla getirilme kararına rağmen kendisine ulaşılamayan ve ikinci kez ifade vermeye gelmeyen Öcalan hakkında savunmasının alınmasına yönelik "yakalama" kararı vererek duruşmayı erteledi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu" gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaTerör örgütüHDPDilek ÖcalanPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazetemiz Önce Vatan 17 yaşında 
Gazetemiz Önce Vatan 17 yaşında 
Anadolu Yakası sahil yolu, E-5 ve TEM ile entegre olacak
Anadolu Yakası sahil yolu, E-5 ve TEM ile entegre olacak
'ByLock' kullanan 7 hakim ve savcı açığa alındı
'ByLock' kullanan 7 hakim ve savcı açığa alındı
DBP'li Belediye Başkanı Çiçek gözaltına alındı
DBP'li Belediye Başkanı Çiçek gözaltına alındı
HDP'nin çağrısı üzerine 36 ilde sokak olayları meydana geldi
HDP'nin çağrısı üzerine 36 ilde sokak olayları meydana geldi
Sason'da 489 güvenlik korucusu alınacak
Sason'da 489 güvenlik korucusu alınacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ