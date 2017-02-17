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Ocakçıoğlu için Yargıtay'da cenaze töreni

Hayatını kaybeden Yargıtay Onursal Birinci Başkanı İsmet Ocakçıoğlu için Yargıtay'da tören düzenlendi.

Ocakçıoğlu için Yargıtay'da cenaze töreni

Hayatını kaybeden Yargıtay Onursal Birinci Başkanı İsmet Ocakçıoğlu için Yargıtay'da tören düzenlendi.

17 Şubat 2017 Cuma 12:29
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Ocakçıoğlu için Yargıtay'da cenaze töreni

 Hayatını kaybeden Yargıtay Onursal Birinci Başkanı İsmet Ocakçıoğlu'nun ailesi ve yakınları, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet Savcıları ve Yargıtay personelinin katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu.

Ocakçıoğlu'nun öz geçmişinin okunmasının ardından, bir konuşma yapan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Değerli Ocakçıoğlu ailesine ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum. Onursal Birinci Başkanımız Sayın Ocakçıoğlu, adaleti gerçekleştirmek için büyük çaba ve gayret göstermiştir. Kendisini minnet ve şükranla yad ediyoruz. Türk hukuk dünyasına vermiş olduğu katkı ve hizmetler asla unutulmayacaktır." ifadesini kullandı.

Törende, Yargıtay Onursal Birinci Başkanı Nazım Kaynak ile Yargıtay Onursal Üyesi Kamil Acar da birer konuşma yaparak, Ocakçıoğlu'nu saygıyla andı.

Yargıtay üyeleri tarafından uğurlanan Ocakçıoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsmet Ocakçıoğlu
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