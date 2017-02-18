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Oberhausen’de coşkulu kalabalık Başbakan Yıldırım’ı bekliyor

Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla Almanya’nın Oberhausen kentinde yapılacak “Memleket Sevdalıları Evet Diyor” etkinliğine katılmak için kente gelenler “Oberhausen Arena” önünde toplanmaya başladı.

Oberhausen’de coşkulu kalabalık Başbakan Yıldırım’ı bekliyor

Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla Almanya’nın Oberhausen kentinde yapılacak “Memleket Sevdalıları Evet Diyor” etkinliğine katılmak için kente gelenler “Oberhausen Arena” önünde toplanmaya başladı.

18 Şubat 2017 Cumartesi 16:40
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Oberhausen’de coşkulu kalabalık Başbakan Yıldırım’ı bekliyor

Başbakan Binali Yıldırım’ın Almanya’nın Oberhausen kentinde yapacağı konuşmaya Türkler yoğun ilgili gösterdi.

Almanya ve Avrupa’nın farklı kentlerinden gelen Türk vatandaşları, Başbakan Yıldırım’ın konuşma yapacağı “Memleket Sevdalıları Evet Diyor” isimli etkinliğe katılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren Oberhausen Arena önünde toplandı.

AK Parti Avrupa Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte yer almak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde “Evet diyoruz” yazan dövizler taşıdı.

Ayrıca salon önünde sık sık “Recep Tayyip Erdoğan”, ”Evet” ve “Sonuna kadar evet” sloganları atıldı.

'Bugünü iple çekiyoruz'

Etkinliğe Almanya’nın Bremen kentinden gelen Yakup Yeter, “Buraya başbakanımız için geldik. 1 haftadır bugünü iple çekiyoruz, gece uykularımıza giriyor. Daha güçlü bir Türkiye için, daha güzel bir Türkiye için sonuna kadar 'evet' demek için buradayız.” dedi. 

Münih Güvenlik Konferansı’na katılan ve ikili görüşmeler yapan Başbakan Yıldırım, "Oberhausen Arena"da konuşma yaptıktan sonra yeniden Münih’e dönerek konferansa iştirak edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımAlmanyaOberhausen
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