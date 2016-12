Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (

FETÖ

/

PDY

) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan

iddianame

de, örgüt liderinin kendisine gelen, inanç sisteminde ilham denen duyguların, hislerin, fikirlerin etkisinde kalarak bir inanç ve amel sistemi geliştirdiği, buna göre örgütün birçok İslam alimine göre batıl sayılan ameller ve davranışlar önerdiğinin bilindiği belirtildi.

Giresun Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 229 sayfalık iddianamede, "Örgüt Liderinin Kutsallığı" ilgili bölümde, "Örgüt ve mensuplarının yaptıklarını anlamak için, örgüt lideri Fetullah Gülen'in örgüt tarafından nasıl görüldüğünü bilmek lazım, dışarıdan bakıldığında bunca olup bitenin böyle bir cemaat tarafından nasıl yapıldığı düşünülebilir. Bunu daha iyi anlamak için örgütünün biraz içine girerek, mensuplarının liderlerine bakışlarının nasıl olduğunu ve değerlendirmelerini bilmek lazım." denildi.

Örgüt liderinin kutsal kişi olarak görüldüğü vurgulanan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Ona ilahi ilhamlar gelmektedir. Onda olağanüstü birtakım bilgiler, olağanüstü bir kudret ve olağanüstü güçler vardır. O ne söylüyorsa doğrudur, hiç tartışılamaz. Çünkü onda akıl üstü, ilahi irade tarafından verilmiş bilgiler mevcuttur ve ona kutsallık atfedilir. Bundan dolayı liderin söylediği hiçbir konunun mahiyeti tartışılmaz, tartışılamaz. Hatta bu kutsiyet o kadar abartılmıştır ki, liderin su içtiği bardakta kalan su asla dökülmez. Onun bardağını bir anda birçok kişi alıp, o bardakta ki sudan bir damla da olsa içmek isterler. Hocanın çayından artan, bardağın dibindeki çay asla dökülmez. O çayı da herkes gıdım gıdım yudumlamak ister. Hocanın kullandığı hiçbir eşya boşa ve çöpe atılamaz. Hocanın dışarıda bıraktığı gömleği, bir tek kazağı, bir tişörtü, ceketi örgüt için o kadar kutsal ve değerlidir ki, ancak önemli bir kimseye hediye olarak verilebilir. Hoca bu denli kutsaldır. Yaptığı her hareketin bir manası olduğu kabul edilir."

"Birçok İslam alimine göre batıl sayılan ameller ve davranışlar önermiş"

Örgüt liderinin kendisine gelen, inanç sisteminde ilham denen duyguların, hislerin, fikirlerin etkisinde kalarak bir inanç ve amel sistemi geliştirdiği, buna göre örgütün birçok İslam alimine göre batıl sayılan ameller ve davranışlar önerdiğinin bilindiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, "Örgüt liderinin hitabet yeteneğinden, mevcut bilgisinden ve o bilgiyi anlatış biçiminden kaynaklanan örgüt ona inanılmaz bir bağlılığı vardır ve bu bağlılıktan dolayı onun her söylediği, her anlattığı kutsaldır. Her anlattığının ona verilen ilahi bir bilgiye dayandığı kabul edilir. Hatta örgüt içinde Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Zülkayrneyn'den kastedilenin kendi örgütleri olduğu imalarla söylenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Çocuğu olmayan örgüt mensupların, sözde liderlerini görmek için ABD'ye gidip Pensilvanya'da kendisinden aldıkları 'okunmuş hurmayı' yiyerek çocuk beklediği de kaydedilen iddianamede, "Söz konusu haletiruhiye, yüksel tahsil yapmış örgüt üye ve mensupları için de geçerlidir." denildi.

