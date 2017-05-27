Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gün Sazak'ın tüm insani değerleri üzerinde taşıyan kişiliğinin yanı sıra en önemli vasfı devlet adamlığı, ülkesini seven idealist fikir çizgisiydi. Herkeste hayranlık uyandıran sağlam bir karakter yapısı vardı. O, inandığı değerlerden hiç taviz vermedi." ifadesini kullandı.

Destici, 27 Mayıs 1980'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın ölümünün 37. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sazak'ın gerek devlet ve siyaset, gerekse özel hayatındaki sadeliğinin ve dürüstlüğünün hala takdir edildiğini belirten Destici, Sazak'ın gümrük kapılarını devletin namus kapısı haline getirdiğini bildirdi.

Gün Sazak'ın hain bir pusu sonucunda şehit edildiğini hatırlatan Destici, "Gün Sazak'ın tüm insani değerleri üzerinde taşıyan kişiliğinin yanı sıra en önemli vasfı devlet adamlığı, ülkesini seven idealist fikir çizgisiydi. Herkeste hayranlık uyandıran sağlam bir karakter yapısı vardı. O, inandığı değerlerden hiç taviz vermedi." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Gün Sazak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Milletine başsağlığı diledi.