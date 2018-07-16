'O gün teröriste yapmadıklarını vatandaşa yaptılar'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Sanıklar, duruşmada esasa ilişkin savunma yapmaya devam etti.

Eski Genel Plan ve Prensipler Başkanı korgeneral Salih Ulusoy'un emir astsubayı sanık eski astsubay Kamil Ilgaz, duruşma savcısının, 15 Temmuz'da mesai bitimi birlikten ayrıldığı ve darbe girişimine destek amacıyla geri döndüğü yönündeki iddialarını reddetti.

Ilgaz, komutanının mesaiden ayrılmasından bir süre sonra çıkmak için sivil kıyafetlerini giydiğini, araca binmek üzereyken askerlerin koşuşturmasının sebebinin ne olduğunu sorduğunu ve kışlaya saldırı yapılacağını öğrendiğini söyledi. Bu gelişmeler sonrası çıkışına izin verilmediğini idda eden Ilgaz, o akşam kışlada kaldığını ileri sürdü.

Amiri konumundaki komutanını aradığını ve emri üzerine kışlada beklemeye devam ettiğini anlatan Ilgaz, silah aldığını, ancak hiç kullanmadığını savundu.

Kuzey nizamiyede bulunduğu sırada vatandaşlarla karşılaştıklarını, onlara darbeci olmadığını söylediğini de belirten Ilgaz, bulunduğu yerden içeri giren insanların hiçbir şey olmadan geri çıktığını öne sürdü.

Ilgaz, "Ben darbeci değilim, vatandaşa ateş edenlerle aynı zihniyette olmadım." diye konuştu.

Kuzey nizamiyede beklerken vatandaşlara ateş edildiğini, ateş etme emrini albay Cemal Turgut'un verdiğini iddia eden Ilgaz, bir vatandaşın da vurulduğunu ifade etti.

Kendisinin ise vatandaşları ikna ederek oradan uzaklaştırmak için çabaladığını ve daha ileri gitmediğini savunan Ilgaz, "Ben suçsuzum, suçlunun da ceza almasını istiyorum. Burada, gözaltına alındıktan sonra 'Bize teröriste edilmeyen muameleyi ettiler' diyorlar ama o gün teröriste etmedikleri muameleyi vatandaşa yaptılar." dedi.

Duruşmaya öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi.