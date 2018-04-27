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NUSRET’TEN SONRA YENİ DÜNYA MARKAMIZ UMUT ÇINARI

Dünya Markalar Derneği ve Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı Umut Çınar da “Umut Çınarı” Markası ile 1000 “ üzerinde Engelli çocuğun rehabilitasyon merkezinde hizmet aldığı yüzlerce yaşlıyı yaşamevlerinde ağırlamakta.

NUSRET’TEN SONRA YENİ DÜNYA MARKAMIZ UMUT ÇINARI

Dünya Markalar Derneği ve Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı Umut Çınar da “Umut Çınarı” Markası ile 1000 “ üzerinde Engelli çocuğun rehabilitasyon merkezinde hizmet aldığı yüzlerce yaşlıyı yaşamevlerinde ağırlamakta.

27 Nisan 2018 Cuma 19:11
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NUSRET’TEN SONRA YENİ DÜNYA MARKAMIZ UMUT ÇINARI

Haber: Nezahat Göçmen 

Dünyada hızla artan rekabette, artık markaların değeri çok daha fazla önem kazanmaya başladı. Türk Hava Yolları gibi kurumsal markalarımız dışında Nusret gibi DÜNYANIN dikkatini çeken yeni markalarımız oluşuyor. Son dönemde Mucize Adam olarak adlandırılan Yaşlı, çocuk ve engellilerin umudu olan, Dünya Markalar Derneği ve Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı Umut Çınar da “Umut Çınarı” Markası ile 1000 “ üzerinde Engelli çocuğun rehabilitasyon merkezinde hizmet aldığı yüzlerce yaşlıyı yaşamevlerinde ağırlamakta. Dünyanın bir çok yerinde” Miracle Man “Mucize Adam olarak bahsedilen Çınar, dünyanın yaşlısını yakında Türkiye’de ağırlayacaklarını ve Umut Çınarı Projesi ile bir çok ülkede yapılanmalarının son aşamaya geldiğini belirtti. Çocukların, engellilerin ve Yaşlıların Hayallerini gerçekleştiren Çınar; Yaşlı Kreşi, Yaşlı Stajyer,  Yaşamevleri gibi projeleri sayesinde Dünyada Yılın Derneği, Dünyada Yılın Projesi ve Ulusal bir çok ödülü daha genç yaşında biriktiren Çınar, Dünya Liderleri ile gerçekleştireceği 2019 Dünya Markalar Zirvesini İstanbul’da yapacaklarını ve Dünyanın gözünün bu zirvede olacağını belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Umut çınarDünya Markalar DerneğiÖnce Vatan Gazetesi
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