Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117338
ALTIN
162.767
DOLAR
3.8118
STERLİN
5.2930
EURO
4.7282
'Nusret' 103 yıl sonra aynı rotada
'Nusret' 103 yıl sonra aynı...
Fenerbahçe Doğuş, Litvanya deplasmanında
Fenerbahçe Doğuş, Litvanya deplasmanında
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 25....
'Koku delil olarak kullanılmalı'
'Koku delil olarak kullanılmalı'
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

'Nusret' 103 yıl sonra aynı rotada

"Nusret Mayın Gemisi"nin, 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'na döktüğü mayınlarla tarihin akışını değiştirmede üstlendiği görev, 103 yıl sonra aynı yerdeki seyir faaliyetiyle canlandırıldı.

'Nusret' 103 yıl sonra aynı rotada

"Nusret Mayın Gemisi"nin, 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'na döktüğü mayınlarla tarihin akışını değiştirmede üstlendiği görev, 103 yıl sonra aynı yerdeki seyir faaliyetiyle canlandırıldı.

08 Mart 2018 Perşembe 11:52
0 Okunma
'Nusret' 103 yıl sonra aynı rotada

ÇANAKKALE

Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı bulunan "Nusret Mayın Gemisi"nin, 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'na döktüğü mayınlarla tarihin akışını değiştirmede üstlendiği rol, 103 yıl sonra aynı yerde gerçekleştirilen seyir faaliyetiyle canlandırıldı.

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı Yüzer İskelesi'nde bağlı bulunan "TCG Nusret (N-16)", sabah 07.15'te buradan avara edilerek 103 yıl önce mayınlarını döktüğü rotada ilerledi.

Gemide Nusret'in destanlaşan kahramanlığı, video gösterisiyle katılımcılara aktarıldı.

Daha sonra şehitler için Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül tarafından denize çelenk bırakıldı.

Gemi Komutanı Deniz Yüzbaşı Burak Kandaş, törende yaptığı konuşmada, Nusret Mayın Gemisi'nin Çanakkale Savaşları'nda çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Nusret Mayın Gemisi'nin, 103 yıl önce Erenköy koyuna kurduğu bu engelin, Çanakkale Savaşları'nın tarihini değiştirdiğini vurgulayan Kandaş, "Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer, Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur. Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, bu zaferi 'Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler' şeklinde ifade etmiştir." diye konuştu.

Törene, ayrıca Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yemliha Karakoç, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce ile askeri personel ve davetliler katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Nusret103 Yıl SonraNusret Mayın Gemisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteorolojiden 'denizde fırtına' uyarısı
Meteorolojiden 'denizde fırtına' uyarısı
Özel güvenlik sayısı polisi geçti
Özel güvenlik sayısı polisi geçti
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 121 gözaltı kararı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 121 gözaltı kararı
"Cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız"
"Cinsiyetçi yaklaşımların her türüne karşıyız"
Uyuşturucu sanığından "gelinlik" şifreli mesaj itirafı
Uyuşturucu sanığından "gelinlik" şifreli mesaj itirafı
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
'Hem dağda hem evde temizlik yapabiliriz'
'Hem dağda hem evde temizlik yapabiliriz'
"Zeytin Dalı Harekatı'nda 2960 terörist etkisiz hale getirildi"
"Zeytin Dalı Harekatı'nda 2960 terörist etkisiz hale getirildi"
Doğu Karadeniz'in 'pes etmeyen' kadınları
Doğu Karadeniz'in 'pes etmeyen' kadınları

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ