Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
105512
ALTIN
140.200
DOLAR
3.5406
STERLIN
4.6268
EURO
4.0574
"İşsizlikteki azalış sürecek"
"İşsizlikteki azalış sürecek"
NATO'dan 15 Temmuz mesajı
NATO'dan 15 Temmuz mesajı
The Madcap'tan "The Madcap Rising" geldi
The Madcap'tan "The Madcap Rising"...
Arda Barcelona'da mutlu
Arda Barcelona'da mutlu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu

Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 11 kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiği bildirildi.

Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 11 kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiği bildirildi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:41
9 Okunma
Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 11 kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların tahrip edilmesi amacıyla Taşköy, Üçköy, Güzelsu, Yakınca, Bahminin, Dağiçi, Dibek, Düzce, Gürün, Eskihisar ve Üçyol mahallelerinde 10 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.

Bölgedeki operasyonların tamamlandığı belirtilen açıklamada, 11 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 06.00 itibarıyla kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlara, can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
NusaybinMardinSokağa çıkma YasağıPKKSokağa çıkma Yasağı KaldırıldıNusaybindeki Sokağa çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün Doğan Medya Center'ı işgal davası başladı
FETÖ'nün Doğan Medya Center'ı işgal davası başladı
Para toplamak için özel toplantılar yapmışlar
Para toplamak için özel toplantılar yapmışlar
Görme engellilere 5 bin gören göz cihazı dağıtılacak
Görme engellilere 5 bin gören göz cihazı dağıtılacak
İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
FETÖ'den bürokratlara 'eskort'lu kumpas
FETÖ'den bürokratlara 'eskort'lu kumpas
'Hero' yazılı tişörtle duruşma salonuna girmek istedi
'Hero' yazılı tişörtle duruşma salonuna girmek istedi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ