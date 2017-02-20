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Nusaybin'deki PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy'de 10 gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu sürüyor.

Nusaybin'deki PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy'de 10 gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu sürüyor.

20 Şubat 2017 Pazartesi 16:47
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Nusaybin'deki PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy'de 10 gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyon devam ediyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan bölgenin teröristlerden arındırılması için jandarma ve emniyet unsurlarınca başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu 10'uncu gününde sürüyor.

Bugüne kadar 2'si üst düzey 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 yeraltı sığınağının tespit edildiği operasyonda, 20 el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 elektrikli fünye, roketatar, 2 el bombası, 5 uzun namlulu silah, kanas ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından 2'sinin PKK'nın sözde Türkiye sorumlularından Behzat ve yardımcısı Rojhat kod adlı teröristler olduğu, bu teröristlerin batı illerinde düzenlenen terör saldırılarını organize ettiği ve yapılan incelemelerde asker ve polis noktalarında saldırı için keşif yaptığı belirlendi. Behzat kod adlı teröristin, terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın yakın korumalığını yaptığı, en önemli ve güvendiği isimlerin başında yer aldığı tespit edildi.

Aralarında Koruköy muhtarının da bulunduğu 60 kişi hakkında adli işlem yapılırken, şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütünün sözde "mahkeme" ve "karargah" gibi kullandığı bölgenin teröristlerden temizlenmesi, iş birlikçilerinin yakalanması için devam eden operasyonda sivillerin zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösteriliyor.

Bir polisin yaralandığı operasyonda çembere alınan ve çıkış yolları kapatılan teröristler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman sıcak temas sağlanıyor.

Sosyal medyadan "katliam yapılıyor" algısı

Bölgede teröristlerin köşeye sıkışması üzerine HDP ve bazı sivil toplum kuruluşlarınca sosyal paylaşım sitelerinden "katliam varmış algısı" oluşturulmaya çalışılıyor.

Vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanıyor

İçme suyu sorunu Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) ekiplerince giderildi. Bölgede su ve elektrik sıkıntısı yaşanmıyor.

Kaymakamlıkça bölgede gıda paketleri dağıtılırken hayvanlar için de veteriner görevlendirildi.

Ambulans takviyesinin de yapıldığı köyde rahatsızlanan vatandaşların güvenlik önlemleri eşliğinde Nusaybin Devlet Hastanesine ulaşımı sağlanıyor.

Sağlık ekipleri acil ihtiyaçlar için hazır bekletiliyor, gerekli durumlarda hastaların Mardin Devlet Hastanesine sevki yapılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MardinNusaybinOperasyonSokağa çıkma YasağıPKK
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