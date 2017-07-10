Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin'de kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyonların yürütüleceği bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla saat 13.00 itibarıyla ilçeye bağlı Taşköy, Üçköy, Düzce, Üçyol, Dağiçi, Eskihisar, Dibek, Güzelsu, Bahminin, Kalali, Kayadibi, Güneli, Günyurdu mahalleleri ile Yelekli, Yakınca, Yol ve Sekrin mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.