Nurseli İdiz gözaltına alındı

İzmir'de gözaltına alınan sinema ve tiyatro oyuncusu Nurseli İdiz, adliyedeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul'da hakkında açılan bir dava nedeniyle yakalama kararı bulunan İdiz, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İzmir Adliyesine sevk edilen İdiz, nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine çıkartıldı.
Hakkındaki dava nedeniyle rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilen İdiz, hakim tarafından serbest bırakıldı.
AA