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Nükleer envanter çıkarılacak

Türkiye sınırları içinde nükleer faaliyette kullanılan maddelerin sayım ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Nükleer envanter çıkarılacak

Türkiye sınırları içinde nükleer faaliyette kullanılan maddelerin sayım ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar belirlendi

30 Mayıs 2012 Çarşamba 10:21
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Nükleer envanter çıkarılacak
ANKARA - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun (TAEK) Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde barışçıl nükleer faaliyetlerde kullanılan nükleer maddeler ile nükleer amaç için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemelerin envanterinin tespiti ve takibi ile nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcı aygıtlara dönüştürülmesini veya yetkisiz olarak kullanılmasını önlemek ve bu yöndeki girişimlerin zamanında saptanmasını sağlamak üzere uygulanacak usul ve esaslar düzenlendi.
Yönetmelik hükümleri, nükleer madde bulunduran, kullanan, depolayan, işleyen, üreten, devreden, ithal veya ihraç eden, nükleer amaç için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemeler ile ilgili faaliyet yürüten gerçek veya tüzel kişileri kapsıyor. Türkiye'den transit geçirilen yabancı ülkelere ait nükleere maddeler ve nükleer amaç için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemeler kapsam dışında bırakıldı.
Buna göre, nükleer tesis veya tesis dışı yerlerin bulunduğu sahalara ilişkin bilgiler, yakıt çevrimi ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyeti yapan kişi ya kuruluşlar, nükleer amaç için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemeler ile ilgili faaliyetler, uranyum ve toryum maden çıkarma ve işleme faaliyetlerine ilişkin bilgiler ile muafiyet kapsamına alınmış nükleer maddeler ilgili kurum veya kuruluş tarafından, her yılın ocak ayında TAEK'e bildirilecek.
Nükleer tesis veya tesis dışı yer sorumlusu, nükleer maddenin ithal veya ihraç edilmesi söz konusu olduğunda, madde alınmadan veya gönderilmeden en az 30 gün içerisinde Kuruma bildirimde bulunacak.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 02:22
Anahtar Kelimeler:
Nükleer
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