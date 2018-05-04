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Nuh'un Gemisi'nin yeri tartışması bitmiyor

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Baz, "Hud Suresi'nin 44. ayetinde, 'Hz. Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nın üzerine konmuştur' deniliyor. Coğrafi ve bilimsel deliller de geminin Cudi Dağı'nda olduğunu gösteriyor." dedi.

Nuh'un Gemisi'nin yeri tartışması bitmiyor

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Baz, "Hud Suresi'nin 44. ayetinde, 'Hz. Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nın üzerine konmuştur' deniliyor. Coğrafi ve bilimsel deliller de geminin Cudi Dağı'nda olduğunu gösteriyor." dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:12
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Nuh'un Gemisi'nin yeri tartışması bitmiyor

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Baz, "Hud Suresi'nin 44. ayetinde, 'Hz. Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nın üzerine konmuştur.' deniliyor. Coğrafi ve bilimsel deliller de geminin Cudi Dağı'nda olduğunu gösteriyor." dedi.

İlahiyat Fakültesinde görevli İbrahim Baz, belgesel film yapımcısı Cem Sertesen'in, Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde olduğu savunmasına ilişkin değerlendirmesinde, Hz. Nuh'un Kur'an-ı Kerim'de 43 yerde isminin geçtiğini belirtti.

"Hz. Nuh Peygamberin hayatından dersler alınacakken geminin nerede olduğu tartışmaları yapılıyor." diyen Baz, "Ağrı Dağı dediğimiz zaman, (eski ve Hristiyan kaynaklarında geçen ismiyle Ararat) bugün sadece Ağrı Dağı’nı ifade etmemektedir. Urartu bölgesini sınırları içerisine alan bir dağ silsilesini ifade etmektedir. Onların içinde Ağrı Dağı önemli bir dağdır." ifadelerini kullandı

Baz, "Nuh'un Gemisi yüzde 99 Cudi Dağı'nda. Hud Suresinin 44. ayetinde, 'Hz. Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nın üzerine konmuştur' deniliyor. Coğrafi ve bilimsel deliller de geminin Cudi Dağı'nda olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Nuh'un Gemisi ile ilgili tartışmaların son zamanlarda daha çok dile getirildiğini söyleyen Baz, "Geminin nerede olduğuyla ilgili tartışmanın dile getirilmesinin bir yönü de herkes kendi bölgesinde olduğunu ifade ederek, turistik bir gelir elde etme düşüncesi içerisindedir. Bu işe sadece turistik olarak bakmamamız gerekir." dedi.

Baz, şunları kaydetti:

"Cudi Dağı'nın tam tepesinde Hz. Nuh'un Gemisi'nin indiği kabul edilen bölgeye sadece bu bölgedeki Müslümanlar değil, Ezidiler, Süryaniler de 'Sefine' ismini vermekteler. Sefine Arapça'da gemi anlamına gelmektedir. Halkın da böyle isimlendirmesi bize bunun bir delil olduğunu ortaya koymaktadır. Elimizdeki kaynaklar burada İslamiyet öncesi kiliselerin bulunduğunu, bir yaşam alanı olduğunu belirtmektedir."

Baz, Cudi Dağı'nın çevresinin Nuh tufanından sonra bir yaşam alanı haline dönüştüğünü kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şırnak ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi İbrahim BazHud Suresi
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