Nüfusun yüzde 8'i köyde yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin nüfusu 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,3 artışla 79 milyon 814 bin 871 kişiyi bulurken, il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 73 milyon 671 bin 748 oldu.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise toplam nüfusun yüzde 7,7'sini oluşturdu. Geçen yıl bu sayı 6 milyon 143 bin 123 kişi olarak belirlendi.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısının en fazla olduğu il 14 milyon 804 bin 116 ile nüfusun yüzde 18,5'ini barındıran İstanbul olurken, en az olduğu şehir ise 38 bin 181 ile Ardahan olarak belirlendi.

Afyonkarahisar ilk sırada

Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il ise 296 bin 672 kişi ile Afyonkarahisar,en düşük olduğu şehir 28 bin 621 kişi ile Tunceli oldu.

Öte yandan, 2012 yılında büyükşehir yasasında yapılan değişiklik ve mahalleye dönüşen köylerle birlikte il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusun payı 5 yılda yüzde 77,3'den 92,3'e yükseldi. Düzenleme öncesi 2012 yılında köy ve beldelerde yaşayan nüfus 17 milyon 178 bin 953 kişiydi.

Köylerdeki nüfusun yaş dağılımı

Türkiye'de 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı, 2016 yılında yüzde 68 olarak belirlenirken, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23,7, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 8,3 oldu.

Köy ve beldelerde yaşayan 6,1 milyonluk nüfusun, 1,3 milyonu 0-14 yaş grubundan, 3,8 milyonu 15-64 yaş grubundan, 941,9 bini de 65 ve daha yukarı yaş grubundan oluşuyor.

36 şehirde kadın nüfusu fazla

Bu arada 2016 itibarıyla Türkiye’nin erkek nüfusu 40 milyon 43 bin 650, kadın nüfusu 39 milyon 771 bin 221 kişi olarak hesaplandı. Ülke genelinde 36 şehirde kadın nüfusu daha fazla bulunuyor.

Kadın nüfusunun fazla olduğu iller arasında Ankara, İzmir, Konya, Malatya, Rize, Afyonkarahisar, Bolu, Çorum, Zonguldak bulunuyor. Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun da 3,1 milyonu erkeklerden, 3 milyonu da kadınlardan oluşuyor.