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Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki değişiklik hukuk devletinin gereğidir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, müftülere nikah kıyma yetkisi vermeyi öngören yasa tasarısına ilişkin, "Bu değişiklik, laiklik ilkesine aykırı değildir. Aksine tam da laiklik ilkesinin gereğidir, hukuk devletinin gereğidir." dedi.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki değişiklik hukuk devletinin gereğidir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, müftülere nikah kıyma yetkisi vermeyi öngören yasa tasarısına ilişkin, "Bu değişiklik, laiklik ilkesine aykırı değildir. Aksine tam da laiklik ilkesinin gereğidir, hukuk devletinin gereğidir." dedi.

30 Temmuz 2017 Pazar 19:03
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Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki değişiklik hukuk devletinin gereğidir

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda yer verilen, il ve ilçe müftülerinin de evlendirme memurları arasına eklenmesine ilişkin düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kanun tasarısının, evlenme ehliyeti, evlenme engellerini ve evlendirme memuru tanımını değiştirmediğini bildirdi.

"Evlendirme memuru, belediyesi bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işlerde görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık, il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri, nüfus müdürlükleri ve dış temsilciliklere, evlendirme yetkisi ve görevi verebilir." görüşüne yer veren Bozdağ, kanun tasarısındaki değişikliğin, bakanlığın evlendirme yetkisi ve görevi verecekleri arasına "İl ve ilçe müftülüklerinin" eklenmesi olduğuna işaret etti.

"Vatandaşımıza ilave seçenekler sunulmaktadır"

Tasarıdaki değişikliğin kabulü halinde bakanlığın, mevcutlara ilaveten il ve ilçe müftülüklerine de resmi nikah kıyma yetkisi ve görevi verebileceğini vurgulayan Bozdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Değişiklik, vatandaşımıza resmi nikah kıyanlara ilaveten yeni seçenekler sunarak resmi nikahı teşvik etmekte ve kolaylaştırmaktadır. Düzenleme, resmi nikahı kolaylaştıracak, resmi nikah işlemlerini hızlandıracak ve bu suretle kadınların evlilikteki hukukunu koruyacaktır. Değişiklik, hiçbir kimseyi il ve ilçe müftülüklerinde resmi nikah kıymaya zorlamamaktadır, sadece vatandaşımıza ilave seçenekler sunmaktadır." 

"Resmi nikahsız evliliklerin önünü açmıyor"

Toplumun, "Belediye başkanına nikah kıydıran ve kıydırmayan" diye ikiye ayrılmadığı gibi "Müftüye nikah kıydıran ve kıydırmayan" diye de ikiye ayrılamayacağına değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Toplumu böler, diyenler, dün başörtüsü yasağını da aynı sakat mantıkla savunuyordu. Şimdi başörtüsü serbest, peki toplum bölündü mü? Hayır. Değişiklik, resmi nikahsız evliliklerin önünü açmıyor, aksine il ve ilçe müftülüklerine resmi nikah kıyma yetki ve görevi veriliyor. İl ve ilçe müftülüklerine resmi nikah kıyma yetki ve görevi verilmesi, resmi nikahlı evlilikleri azaltmaz, aksine teşvik eder ve de artırır. Demokratik hukuk devletinin tam da gereği bir değişikliği, ideolojik saplantılarımıza ve körlüklerimize ve önyargılarımıza kurban etmeyelim."

AA

Anahtar Kelimeler:
Nüfus Hizmetleri KanunuDeğişiklikHukukBozdağönce Vatan
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