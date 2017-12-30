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Noterler ruhsat vermeye hazır

Noterlerin, ocak ayının ikinci haftasından itibaren araç tescil işlemlerini yaparak ruhsat vermeye başlaması planlanıyor.

Noterler ruhsat vermeye hazır

Noterlerin, ocak ayının ikinci haftasından itibaren araç tescil işlemlerini yaparak ruhsat vermeye başlaması planlanıyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:24
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Noterler ruhsat vermeye hazır
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ANKARA

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil ve sicil işlemlerinin noterlere devrinin önünün açıldığını hatırlattı.

İkinci el araç satış ve devir işlemlerinin yaklaşık 32 yıldır noterliklerde gerçekleştirildiğini belirten Tutar, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimleriyle ön hazırlıklara yönelik çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Yılda ortalama 9 milyon tescil işlemi gerçekleştirildiğini kaydeden Tutar, bunlardan 7 milyonunun, noterlerin yaptığı ikinci el araç devirlerinin tescili olduğuna dikkati çekti.

Noterlerin araç tescil işlemi ve ruhsat vermeye hazır olduğunu ve çalışmaların sona erdiğini vurgulayan Tutar, şöyle devam etti:

"Çıkması gereken bir yönetmelik var. Yönetmelik yayımlandıktan sonra usul ve esasları belirleyeceğiz. Ocak ayının ikinci haftasından sonra belirlenecek tarihten itibaren uygulamaya geçileceğini düşünüyorum. Pilot çalışma olmadan Türkiye'deki bütün noterlikler ruhsat vermeye başlayacak. Vatandaş istediği notere giderek işlemini gerçekleştirilecek. Artık noterler araç tescil işlemlerini yapacak, ruhsat verecek. Vatandaşlar tek noktada işlemini tamamlayacak. Türkiye genelindeki bin 931 noterliğimiz de bu konuda hizmet verecek. İkinci el araç devrinde noterlikler geçici tescil belgesi veriyordu. Şimdi kesin tescil belgesi verilecek. Noterde satış ve devir işlemi yapıldığında işlem sona erecek. Trafik Şube Müdürlüğüne ya da başka bir birime gitmeye gerek kalmayacak."

Tutar, ruhsatların, işlemin yapıldığı gün içinde noterler tarafından vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.

Kamu kurumlarına ait araçlarla diplomatik araçların tescil işlemlerinin Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülmeye devam edileceğini anlatan Tutar, bunların haricindeki sıfır, ikinci el ve ithal araçların tescillerinin noterlerde yapılarak ruhsatlarının düzenleneceğini belirtti.

Yeni uygulama için Araç Tescil Sistemi (ARTES) kurulduğunu anımsatan Tutar, işlemlerin bu sistem üzerinden yapılacağını dile getirdi. Tutar, söz konusu sistemin, kamu kurumlarının yanı sıra banka ve finans kurumlarıyla entegre şekilde çalışacağına işaret etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
NoterRuhsatYeni Yılönce Vatan
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