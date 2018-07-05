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Norveç'in sınır dışı ettiği terörist havalimanında gözaltına alındı

Norveç'in sınır dışı ettiği terör örgütü PKK üyesi kadın, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Norveç'in sınır dışı ettiği terörist havalimanında gözaltına alındı

Norveç'in sınır dışı ettiği terör örgütü PKK üyesi kadın, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:29
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Norveç'in sınır dışı ettiği terörist havalimanında gözaltına alındı

İSTANBUL

Norveç'in sınır dışı ettiği terör örgütü PKK üyesi kadın, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1991'de PKK'ya katıldığı, Irak'taki Mahmur kampında silahlı eğitim aldığı ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında uzun yıllar kaldığı belirtilen Gülizar Taşdemir'in, (42) sığınma talep ettiği Norveç'ten sınır dışı edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Hava yoluyla Türkiye'ye geldiği öğrenilen Taşdemir, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Şüphelinin üst aramasında, 2 cep telefonu, 2 sim kart, 3 flash bellek, dijital malzeme ve örgütsel doküman ile örgüt elebaşı Öcalan'la çekildiği fotoğraflar ele geçirildi.

Bu arada Taşdemir hakkında, Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2013'te "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yakama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
NorveçSınır DışıTerörist
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