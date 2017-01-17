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Nikah Şekeri

Nikah şekeri, İstanbul nikah şekeri, doğal tasarım nikah şekerleri ile tanışmaya davetlisiniz.

Nikah Şekeri

Nikah şekeri, İstanbul nikah şekeri, doğal tasarım nikah şekerleri ile tanışmaya davetlisiniz.

17 Ocak 2017 Salı 14:22
17 Okunma
Nikah Şekeri

Nikah Şekeri

Nikah Şekeri ' ne Sade bir Dokunuş

Sade Tasarım Nikah Şekeri

Sade Tasarım olarak birbirinden özgün ve estetik Nikah Şekeri Tasarımlarımız ile en özel gününüzde yanınızdayız.Onu ilk gördüğünüz andan itibaren yarın için hayaller kurmaya başladığınızı biliyoruz.Günler,haftalar hatta aylar öncesinden o özel günün hazırlığının başladığının farkındayız.Bizi Sade Tasarım yapansa kuşkusuz sizin bu tatlı telaşınız ve hayallerinizin kusursuzluğudur.Umutla ve hevesle beklenen ogün herşeyin kusursuz olmasını istemek kadar daha normal ne olabilir ki ? Sizlerin hayalleri bu kadar özel ve kusursuzken, siz en küçük ayrıntıyı dahi atlamamışken o özel günün en özel anılarından biri neden size özel olmasın ? Nikah Şekeri kavramına yeni trendler getiren Sade Tasarım kişiye özel nikah şekeri tasarımları ile en özel gününüzde sizlerle.Davetlerinizde sizi en iyi şekilde temsil edebilme yeteneğine sahip tasarımlarımız ile nikah şekerini davetlilerin evlerine vardıklarında çöpe atılan bir obje olmaktan çıkartıyoruz.Nikah Şekeriniz davetlilerinizin vitrinlerinin en şık yerlerini süsleyen ve her misafir geldiğinde o özel günün hatırası dillendirilen bir kavram olarak yeniden boyutlandırıyoruz.

İstanbul Nikah Şekeri

Sade tasarım ürün görsellerinde istek ve önerileriniz doğrultusunda sürekli planlı ve dekoratif çalışmaları ile sizlere davetlilerinize kendinizi en iyi şekilde ifade edebilecğeiniz nikah şekeri tasarımları ile tanışmaya davet ediyoruz.

Doğa Tutkunu olanlar için Doğal Tasarımlar

Davetlilerinizi doğa ile buluşmaya davet ediyoruz.Nikah şekeri kavramını farklılaştırarak davetlilerinizin bir gün sonra bir çoçuk edası ile davetinizde eline geçen doğal nikah şekeri tasarımları bahçelerine yada saksılarına ekecekleri anı tutkuyla beklemelerini tetikliyoruz.Doğal tasarım nikah şekerlerinde davetinizde çam fidanları yada özel karma güzellikteki sukullentler veya yıllık dekoratif çiçek tohumları sunulur.Bu uygulama ile davetlileriniz bir ömür boyu davetinizde edindikleri bu doğal tasarımlar için emek sarfeder ve sizi tatlı bir gülümseme ile sürekli yaad ederler.Sözü çok fazla dolandırmadan İstanbul Nikah Şekeri doğal tasarım nikah şekerlerimiz yada diğer bir tabirle fidanlarımız ve tohumlarımız ile tanışmaya davet ediyoruz.

Gümüş Çiçek Tohumları Nikah Şekeri

tohum nikah sekeri

İçerisinde herhangi bir çiçek toprağına ekilebilen, iki adet çiçek tohumu topu bulunan bu model, davetlilere doğa sevginizi yansıtabilmek adına tasarlanmıştır.Bu modelin ismini aldığı gümüşümsü renkteki elma tasarım kab modeli ile davetlilerinizde o şıklık ve değerlilik hissayatını uyandırmak istenmiştir.

Çam Nikah Fidanı | Doğa Çağırıyor

Çam nikah Fidanı

Bu model kalıcılığı ümit edenler, hafızadan silinmek istemeyenler için idealdir.Gelecek nesillere umut ve bir çevre bırakmanın yanı sıra adınızı tasıyan bir hatıra bırakabilirsiniz.Özel bir hasır tasarım ile altı kapalanan fidanların ustune adınızın ve nikah tarihinizin yazılı olduğu özel bir kartvizitle birlikte sunulmaktadır.Davetlileriniz bu özel anıyı tasırken saksı tasır gibi dikkatsiz olmayacak son derece nazik olucaktırlar adeta bir gül goncası taşır gibi.Bu naziklik ile davetlileriniz içerisindeki o özel doğa sevgisini çağırmaya davetlisiniz.Çam nikah fidanı ürünümüzden sipariş verebilirsiniz.

Ürün yelpazemiz içerisinde 200 den fazla ürün ve birleştirilebilir konsept yer almaktadır.Siz hayal edin nikah şekeriniz dünden bugüne Sade Tasarım Güvencesinde

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Anahtar Kelimeler:
Nikah Şekeriİstanbul Nikah ŞekeriÇam Nikah Fidanı
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