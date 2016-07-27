Niğde'de hemzemin geçitte kaza

Niğde'nin Bor ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin tekstil işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bor Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının işçilerini taşıyan Feridun Çölbeyi (54) yönetimindeki 51 EK 704 plakalı servis minibüsüne, İftiyan Mahallesi mevkisinde hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isterken Niğde'den Adana istikametine giden yük treni çarptı.

Kazada, minibüste bulunan Mehmet Varışlı (33), Ruşen Yılmaz (52) ve Orhan Kızıl hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Feridun Çölbeyi, Murat Tekin (47), Murat Yiğin (46), Yaşar Yalçın (27), Osman Duman (34), Birol Öztürk (31), Lokman Balarban (23), Arif Karataş (23), Halil Özen (47), Osman Aruk (42), Elvan Arı (42), Serkan Kahraman (28) ve Alaaddin Altınöz yaralandı.

Yaralılar, Bor ve Niğde devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.