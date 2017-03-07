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Niğde ve Denizli'de 'ByLock' operasyonu: 37 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla Niğde'de 10, Denizli'de 27 kişi gözaltına alındı.

Niğde ve Denizli'de 'ByLock' operasyonu: 37 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla Niğde'de 10, Denizli'de 27 kişi gözaltına alındı.

07 Mart 2017 Salı 15:31
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Niğde ve Denizli'de 'ByLock' operasyonu: 37 gözaltı

 Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları iddia edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonda 10 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Denizli'de "ByLock"tan 27 gözaltı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin sağlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö. ile eski milletvekili S.E'nin doktor eşi H.E'nin de olduğu 27 zanlıdan 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, 24 Şubat'ta örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen aralarında doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru ve hizmetlilerin de bulunduğu 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Denizli merkez, Acıpayam, Çivril ve Tavas ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

Kayseri'de 20 öğretmen adliyeye sevk edildi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde "ByLock" kullanıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilen 20 kadın öğretmen ile zanlılardan birinin eşinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bu arada, zanlıların arasında Kayseri'de görev yaptığı dönemde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan bir cumhuriyet savcısının eşinin de bulunduğu öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
NiğdeDenizliBylockFETÖ
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