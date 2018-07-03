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Niğde'de patates hasadı başladı

Türkiye'nin patates üretiminde söz sahibi illerinden Niğde'de, yazlık patates hasadına başlandı. Tarlada birinci kalite patatesin kilogramı 1,5-2 liradan satılıyor.

Niğde'de patates hasadı başladı

Türkiye'nin patates üretiminde söz sahibi illerinden Niğde'de, yazlık patates hasadına başlandı. Tarlada birinci kalite patatesin kilogramı 1,5-2 liradan satılıyor.

03 Temmuz 2018 Salı 11:23
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Niğde'de patates hasadı başladı

Türkiye'nin patates üretiminde söz sahibi illerinden Niğde'de, yazlık patates hasadına başlandı.

Alınan bilgiye göre, geçen yıl 6 bin 360 dekarda 21 bin 970 ton patates alınan Altunhisar bölgesinde, bu yıl daha çok verim bekleniyor. Bu yıl 7 bin 790 dekarda 31 bin ton ürün hasat edilmesi hedefleniyor.

Altunhisar bölgesinde yapılan hasatla piyasaya günlük ortalama 700-800 ton patates girecek. Üretici, tarladan birinci kalite patatesin kilogramını 1,5-2 lira, ikinci kalite olarak değerlendirilen çapı 5 santimetrenin altındaki patatesin kilogramını ise 80-130 kuruştan satıyor.

Bölgede 80 dekar arazide patates üretimi yapan İbrahim Eşsiz, bu yıl ekim alanı artan ilçede 30 bin ton civarında ürün alınmasını beklediklerini söyledi.

İyi kalite patatesi tarlada 1,5-2 lira arasında değişen rakamlardan sattıklarını anlatan Eşsiz, üretimden memnun olduklarını ifade etti.

AA

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