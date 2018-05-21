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NIELSEN’IN RAPORU ÇARPICI SONUÇLAR GÖSTERİYOR

Dünyanın önde gelen araştırma şirketi Nielsen, 2017 Yılı FMCG (Paketli Hızlı Tüketim Ürünleri) Perakende ve Alışverişçi Trendleri Raporu’nu açıkladı. Rapor perakende sektörü ile ilgili bir kez daha çarpıcı sonuçlar gösterdi.

NIELSEN’IN RAPORU ÇARPICI SONUÇLAR GÖSTERİYOR

Dünyanın önde gelen araştırma şirketi Nielsen, 2017 Yılı FMCG (Paketli Hızlı Tüketim Ürünleri) Perakende ve Alışverişçi Trendleri Raporu’nu açıkladı. Rapor perakende sektörü ile ilgili bir kez daha çarpıcı sonuçlar gösterdi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:58
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NIELSEN’IN RAPORU ÇARPICI SONUÇLAR GÖSTERİYOR

Hızlı tüketim ürünleri pazarı %14 büyüdü…

Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, “Nielsen Perakende Paneli verilerine göre Hızlı Tüketim Ürünleri pazarı (FMCG), 2017 yılında, geçen yıla göre %14 oranında bir ciro büyümesi kaydetti. Büyümeye perakende formatları detayında bakıldığında en yüksek büyüme kaydeden perakende formatları, indirim marketlerinin de içinde yer aldığı 400 metre kare altı süpermarketler ve parfümeri kanalı oldu. Mağaza sayısındaki artışların da etkisi ile 400 metre kare altı süpermarketler %26, parfümeriler ise %34’lük ciro büyümesi kaydetti.” dedi.

Didem Şekerel Erdoğan, büyüme rakamı fiyat ve hacim bileşenleri olarak incelendiğinde, toplam %14’lük büyümenin 9 puanının fiyat değişiminden kaynaklandığını vurguladı. Hacim artışı ise toplam büyümeye 5 puanlık önemli bir katkı sağladı; özellikle dondurulmuş gıda, cilt bakım ürünleri, deodorant, beyaz peynir, bebek mendilleri, paketli ekmek, hazır puding, keyif peynirleri, türk kahvesi ve kuruyemiş kategorilerinin hacim büyümesi bakımından öne çıkan kategoriler olduğunun altını çizdi.

FMCG pazarında %14’lük ciro büyümesinin 10 puanı yeni lansmanlardan…

Toplam büyüme rakamlarına yeni ürünlerin de önemli katkısı oldu. %14’lük büyümenin 10 puanını yeni ürünlerin oluşturduğunu belirten Şekerel Erdoğan; gıda ve içecek grubunda cips, dondurma, ketçap & mayonez, kahvaltılık gevrek, çikolata kaplama ve kuruyemiş; temizlik ve kişisel bakım grubunda ise şampuan & saç kremi, cilt bakım ürünleri, bulaşık detarjanları ve diş macununun bu trende katkı sağladığını ifade etti.
Didem Şekerel Erdoğan, “2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da iyi ve sağlıklı yaşam trendinin hızlı tüketim ürünleri üzerinde etkisi vardı, bu trendin de etkisi ile çiğ kuruyemiş, kuruyemiş bar, kefir ve probiyotik/meyveli yoğurt kategorileri pazar ortalamasının oldukça üzerinde hacimsel büyüme gösterdiler” şeklinde açıklamada bulundu .

Modern satış kanalları, 4 kata yakın bir artış kaydetti…

Nielsen Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü Tamer Gülsaç, ülkemizde yaklaşık 225 bin FMCG perakende alışveriş noktası olduğunu, son 12 yılda ise modern kanaldaki mağaza sayısının yaklaşık 4 katına çıktığını, geleneksel noktaların ise güç kaybettiklerini ve giderek azaldıklarını vurguladı.

İndirim marketleri yükselişte…

Tamer Gülsaç, “Modern kanal mağaza açılış hızlarını görmek için son 3 yılın rakamları kıyaslandığında, ulusal zincirler %26, indirim marketleri %64 ve lokal zincirler %14’lük mağaza sayısı artışı gösteriyor.” dedi.

Modern kanal ciro ağırlığını artırıyor...

Tamer Gülsaç, kanallar açısından değerlendirildiğinde toplam pazar ciro büyümesinin %14 olarak gerçekleştiği 2017 yılında modern kanalın öne çıktığını vurguladı. Özellikle indirim marketlerinin de dahil olduğu küçük süpermarketlerin %26, parfümeri zincirlerinin ise %34 büyüme gösterdiğini ve toplam içerisindeki ağırlıklarını artırdıkları ifade etti.

Süpermarket enflasyonu %12.8…

Didem Şekerel Erdoğan, “Nielsen’in raporuna göre, 2017 Aralık ayı toplam süpermarket enflasyonu bir önceki yılın Aralık ayına göre %12.8 olarak gerçekleşti. Gıdada özellikle yağlar ve süt ürünleri, enflasyonu yukarı çeken kalemler oldu. Alkolsüz içeceklerde de belirgin artış kaydedildi. TÜİK tarafından açıklanan gıda ve alkolsüz içecek enflasyonuna bakıldığında da açıklanan gıda enflasyon rakamının bulgularımıza paralel olduğu ve geçen yıla göre artış gösterdiği görülüyor.” dedi.  

Tüketicilerin gıda fiyatları artış algısı %69’dan %90’a yükseldi…

Nielsen Türkiye Müşteri Hizmetleri Direktörü Yankı Yalçın ise, “Hazırladığımız raporda, artan fiyatların tüketicide yansıma bulduğunu ve sonuç olarak tüketicilerin promosyona daha fazla duyarlılık gösterdiklerini gözlemliyoruz.” dedi. Ayrıca Yankı Yalçın, “Nielsen Perakende ve Alışverişçi Trendleri Raporu’nun 2016-2017 sonuçlarına göre, tüketiciler arasında gıda fiyatları için artış algısı çok ciddi bir yükselişle %69’dan %90’a yükseldi. Paralel biçimde promosyon duyarlılığı da %58’den %84’e çıkarak çok önemli bir artış ortaya koydu. Ayrıca, tüketicilerin düşük birim fiyat için daha büyük paket almaya başladıkları ve ucuz markalara artan oranda yöneldikleri de raporun dikkat çeken sonuçlarından… Artan fiyatların da etkisiyle fiyat indirimleri en çok tercih edilen promosyon olarak öne çıkıyor.” şeklinde ifadede bulundu.

Büyük gramajlı ürünlerin ciro payı %65…

Yankı Yalçın, kategorilerin gramaj değişimlerine bakıldığında enerji içecekleri, bebek mendilleri, kuruyemiş, şampuan, bisküvi ve ayran gibi kategorilerde büyük gramaja geçiş trendi görülürken; bebek bezleri, gazlı içecekler, margarin, salça, çay ve süt kategorilerinde küçük gramaja geçiş trendinin göze çarptığını ve genel olarak büyük/küçük gramaj dengesi göz önünde bulundurulduğunda ise büyük gramajların ciro payının %65 olarak öne çıktığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
NielsenFMCG
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