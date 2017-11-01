"New York'taki saldırıyı tereddütsüz kınıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı basın açıklamasında,"New York'taki terör saldırısını biz de en şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Ne adına, kim adına yapılmış olursa olsun, bu tür terör saldırılarının insanlık adına hiçbir yerinin olmadığını ve en şiddetli ve tereddütsüz bir şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Erbil yönetiminden beklenti referandumun yok hükmü

Kalın, IKBY'deki gayrimeşru referanduma ilişkin, "Erbil yönetiminden herkesin beklentisi bu referandumu yokmuş hükmünde bir çerçeveye oturtmaları ve yollarına devam etmeleri." diye konuştu.