Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşma çerçevesinde, örgütün kadın yapılanması ve finans ayağına yönelik hakkında gözaltı kararı verilen 88 şüpheliden 26'sı çeşitli illerde yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, Nevşehir'e getirileceği öğrenildi.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan ancak adreslerinde bulunamayan 62 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşma çerçevesinde, dün, Nevşehir'in yanı sıra Yozgat, Bingöl, Giresun, Muğla, Kırıkkale, Çorum, Kars, Aydın, Konya, Düzce, Manisa, Afyonkarahisar, Kayseri, Kahramanmaraş, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Ankara ve İstanbul’da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
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