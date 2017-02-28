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Nevşehir'de meslekten ihraç edilen 5 astsubay gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 5 astsubay gözaltına alındı.

Nevşehir'de meslekten ihraç edilen 5 astsubay gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 5 astsubay gözaltına alındı.

28 Şubat 2017 Salı 10:44
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Nevşehir'de meslekten ihraç edilen 5 astsubay gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 5 astsubay gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında, Hatay, Mardin, Isparta ve Eskişehir’de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen astsubaylar Gökhan A, Ahmet U, Abdullah Ç, Serkan K. ve Cemil E. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖAstsubayNevşehir
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