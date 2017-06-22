Nevruz ile 55 bin dekar zirai arazi suyla buluşacak

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yapımı devam eden Nevruz sulaması ile 55 bin dekar zirai alanın suyla buluşacağı bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükakören, Demiroluk, Yanalak, Kayalıpınar, Çubuk, Tatköy, Yakacıçavuşlu, Emirler, Cibilik, Direkli ve Kalın köylerine ait 55 bin dekar araziyi suyla buluşturacak sulama projesinin su kaynağını ise Nevruz Barajı'nın oluşturduğu belirtildi.

Temelden yüksekliği 54 metre olan barajda 25 milyon metreküp su depolanabileceği aktarılan açıklamada, bu yıl projenin 27 bin 500 dekarlık kısmının tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

İki üniteden oluşan sulama projesinde kullanılacak bütün boruların temininin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 58 bin 900 metre borunun döşeneceği projede, 12 bin 600 metre borunun döşenmesi tamamlandı. Sulama projesinin tamamının faaliyete geçmesi ile bölgede yıllık yaklaşık 23 milyon lira gelir artışı sağlanacak. Bin 733 kişiye iş imkanının açılmasının hedeflendiği proje ile bölgenin kalkınmasına önemli bir etki yapılacak ve sulu tarıma geçilmesinin ardından yetiştirilen ürünlerin verimi ve çeşitliliği artacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Sivas'a sulama anlamında yatırımları hız kesmeden sürdüreceklerini vurgulayarak, "Sivas'ın bereketli topraklarını suyla buluşturmaya devam edeceğiz. Sivas, tarihinde görmediği yatırımları son 14 yılda aldı. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır." ifadelerini kullandı.