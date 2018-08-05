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Nemrut Krater Gölü Akdeniz sahillerini aratmıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve el değmemiş doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Nemrut Krater Gölü Akdeniz sahillerini aratmıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve el değmemiş doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

05 Ağustos 2018 Pazar 19:14
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Nemrut Krater Gölü Akdeniz sahillerini aratmıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, Akdeniz ve Ege bölgesini aratmayan sahilleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Tatvan'da 13 kilometrekarelik yüz ölçümüyle, bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve doğal güzelliğiyle kentin en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan 2250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü'nün dünyanın birçok yerinden turisti cezbettiğini söyledi.

Van Gölü'nün güzellikleri ve Nemrut Krater Gölü'nün doğa harikası coğrafyasını keşfetmek isteyen turistlerin sayısının her geçen gür arttığını belirten Gencan, şunları dile getirdi:

"Buralardaki doğal ve tarihi güzelliklerden dolayı şu anda oldukça fazla ziyaretçi geliyor. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere batı illerindeki büyük şirketler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine geziler düzenliyor. Bölgeye huzur ve güven gelince insanların ön yargısı da değişti. Her geçen gün bölgemizdeki ziyaretçi sayısı artıyor. Buraya gelenler hem tatil yapıyor hem de tarihi ve doğal güzellikleri yerinde görme imkanı buluyor. Yazı burada değerlendirenlerin yanı sıra, kısa süreli kamp yapmak için ya da günübirlik gelen ziyaretçilerimiz var. Van Gölü sahilleri ile Nemrut Krater Gölü Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. İnsanlar artık yüksek rakımlı bölgede doğayla iç içe deniz keyfi yapıyor."

Ailesiyle birlikte Nemrut Krater Gölü'ne gelen Mihraç Kulu, Nemrut Krater Gölü'nü daha önce ziyaret ettiğini ancak ilk kez gördüğü bazı bölümlerini çok beğendiğini söyledi.

Her gelişinde gölün ayrı bir bölgesini gezdiğini anlatan Kulu, "Hafta sonu olmasından dolayı şu an çok kalabalık. Batı illerinden ve hatta yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi var. Havanın sıcak olmasından dolayı insanlar burada 2200 - 2300 rakımda yüzüyor. O kadar yoğunluk var ki, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Burada doğa ile baş başasınız. Buranın keşfedilecek çok yerleri olduğunu düşünüyorum. Gizemli bir yer ve burada olmaktan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin En Büyük Krater GölüNemrut Krater Gölü
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