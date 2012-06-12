Nemçova, Haiti özel temsilcisi

Çek süpermodel Petra Nemçova, yaptığı hayırseverlikler dolayısıyla Haiti özel elçisi oldu.

Sahibi olduğu sivil toplum kuruluşu Mutlu Yürekler Fonu (Happy Hearts Fund) aracılığıyla yardımlar yapan Nemçova, Ulusal Haiti Sarayı'nda düzenlenen özel törenle unvanını aldı.

Törene Haiti Devlet Başkanı Michel Martelly ve Başbakanı Luarent Lamothe de katıldı.

Nemçova'nın yanı sıra Haiti özel elçiliği unvanına Hollywood yıldızı Sean Penn ve şarkıcı Wyclef Jean da sahip bulunuyor.

Nemcova, fonunu, 2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen tsunami felaketinden kurtulduktan birkaç ay sonra kurmuştu. Kuruluş, özellikle çocuklara yardım ve okulların inşasına önem veriyor.

