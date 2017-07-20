Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107093
ALTIN
141.230
DOLAR
3.5225
STERLİN
4.5727
EURO
4.1036
Altına imza attığım klibin öncelikle beni tatmin etmesi gerekiyor...
Altına imza attığım klibin öncelikle...
Harun Kolçak vefat etti
Harun Kolçak vefat etti
Fahri İlker’den yılın şarkısı; Hacivat
Fahri İlker’den yılın şarkısı; Hacivat
Rumelili Ekrem'den yeni şarkı
Rumelili Ekrem'den yeni şarkı
15 Temmuz Yıl Dönümünde Chicago da Demokrasi Nöbetinde!
15 Temmuz Yıl Dönümünde Chicago...

Necmettin öğretmeni şehit eden teröristler öldürüldü

Tunceli'de güvenlik güçlerince yürütülen hava destekli operasyonda, 16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunda öğretmen Necmettin Yılmaz'ı katleden 6 terörist ölü ele geçirildi.

Necmettin öğretmeni şehit eden teröristler öldürüldü

Tunceli'de güvenlik güçlerince yürütülen hava destekli operasyonda, 16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunda öğretmen Necmettin Yılmaz'ı katleden 6 terörist ölü ele geçirildi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 00:00
28 Okunma
Necmettin öğretmeni şehit eden teröristler öldürüldü

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 19 Temmuz'da Nazımiye ilçesi kırsalındaki keşif gözetleme faaliyetleri esnasında silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından bir grup terör örgütü mensubunun tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu terörist grubun SİHA ile vurulduğu ve bölgede operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bölgede devam eden operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 terör örgütü mensubu ölü ele geçirilmiştir. Ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının 16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunda öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı kaçıran ve şehit eden grup olduğu anlaşılmıştır. Bölgede M-16 piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 200 gram C4 patlayıcı, 5 sırt çantası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tunceli Valiliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurtulmuş'tan Kolçak ailesine taziye mesajı
Kurtulmuş'tan Kolçak ailesine taziye mesajı
Eski TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak tahliye edildi
Eski TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak tahliye edildi
Mahkeme heyetine küfür eden FETÖ sanığı yakınına gözaltı
Mahkeme heyetine küfür eden FETÖ sanığı yakınına gözaltı
RTÜK 5 televizyon kanalının lisansını iptal etti
RTÜK 5 televizyon kanalının lisansını iptal etti
Erdoğan'a suikast girişimi davasında sanıkların talebine ret
Erdoğan'a suikast girişimi davasında sanıkların talebine ret
İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu
İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim