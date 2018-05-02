Necmettin Erkan’a esnaftan tam destek

24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği erken genel seçimleri yapılacak. Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Erkan’a esnaftan tam destek geldi.

Esnaf teşkilatı bünyesinde esnaf ve sanatkarın çıtasını daha üst seviyelere çıkarması için çalışan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan görevinden istifa etti. Erkan, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden kendi memleketi olan Kırşehir milletvekilli aday adayı olmuştur.

Bu noktada Necmettin Erkan’ın aday olmasına sevinen esnaf teşkilatı, “Evet 2023 Türkiye’si esnaf teşkilatının var olması ile gerçekleşir. Biz de esnaf teşkilatının yakından tanıdığı genel müdürümüz Necmettin Erkan’ı var gücümüz ile destekliyoruz” dediler.

Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir Milletvekili A . Adayı Necmettin Erkan, 15 Temmuz darbecilerine karşı 16 Temmuz’da bütün esnafı sokağa davet etmiş, İstanbul Esenler’de onbinlerce esnaf ve vatandaşların katıldığı “DARBEYE GEÇİT YOK” yürüyüşünü organize etmişti.