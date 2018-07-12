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Necmettin Erkan: Ankara Çukurambar’de yemek verdi

24 Haziran Pazar günü yapılan 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü görevinden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir milletvekili adayı olan Necmettin Erkan Ankara Çukurambar Halimbey Beyoğlu Restaurantta bir yemek verdi.

Necmettin Erkan: Ankara Çukurambar’de yemek verdi

24 Haziran Pazar günü yapılan 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü görevinden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir milletvekili adayı olan Necmettin Erkan Ankara Çukurambar Halimbey Beyoğlu Restaurantta bir yemek verdi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:04
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Necmettin Erkan: Ankara Çukurambar’de yemek verdi

ANKARA - Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Görevine  geri dönen 27. dönem milletvekili adayı  Necmettin Erkan tarafından verilen yemeğe, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel başkan yardımcısı ve  Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Eskişehir milletvekili Harun Karaca, Türkiyenin  bir çok illerin’den Oda, Birlik, Federasyon ve diğer sivil toplum temsilcileri katıldı.

Erkan yemekte yaptığı konuşmada “Türkiye yeni cumhur başkanlığı ve yeni  sistem için 24 Haziran’da hem Cumhurun başını hemde 27. Dönem Milletvekilliği  için sandık başına gitti. Ben’de Partim tarafından Kırşehir’den 2. sıra milletvekili adayı gösterildim. Maalesef Kırşehirli hemşehrilerimin partimize kullanmış oldukları oy  benim vekil seçilmeme  yetersiz kalması neticesine  milletvekili seçilemedim.. Bu demek değilki  bu iş bura’da bitti. Hayır, bitmedi. Şahsım milletvekili seçilsem de seçilmesem de bu zamana kadar olduğu gibi bun dan sonra’da Kırşehirli hemşehrihlerimin emirlerindeyim.diyerek bizler rabbimize tevekkül etmiş insanlarız. Rabbimizin ol demedikçe  bir yaprağın dahi kıpırdamayacağına inananlardanız ve bu nokta’da  biz hayra talip olmuştuk bizim için hayırlı olmayanada nasip deriz.” dedi.

Erkan. “Tabi seçim süresince Kırşehirde çok güzel olan şeyleride beraberinde yaşadık özellikle seçim  kampanyası esnasında şahsımı çok mutlu eden unsurları gördüm özellikle Türkiye’nin hemen hemen her noktasından partiliğimize bakılmaksızın  partime ve şahsıma destek için  Kırşehir’e adeta üs kuran oda başkanlarıma, birlik başkanlarıma, federasyon başkanlarıma ve diğer meslek oda temsilcilerime  çok teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasını noktaladı. Necmettin Erkanın konuşmasının ardından bir konuşmada Adalet veKalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu  Eskişehir Milletvekili Harun Karaca Yaptı.

Karaca konuşmasında sevgili kardeşim Necmettin Erkan uzun süredir bürokraside çalışmış. Daha sonra 27.Dönem Milletvekili olabilmek için Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Görevinden istifa ederek partimizden milletvekili adayı oldu. Sayın Erkanın aday olmasınan en çok ben sevinmiştim Neden? Çükçü sayın Erkan milletvekili olursa benim yüküm hafifleyecek meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının dilinden iyi anlayan Necmettin Kardeşim gücümüze güç katacaktı ama olmadı. Fakat burada bir itirafıda sizlerle paylaşmadan geçemeyeceğim ben uzun yıllar siyasetin içindeyim aynı zamanda Türkiyedeki sivil toplumlardan sorumlu genel başkan yardımcısıyım teşkilatı tarafında sevilen birine ben açıkçası tanık olmadım burada bir kez daha görüyorumki Sayın Erkan doğru bir adaymış ama yukarıdada söylediğim gibi nasipten öte bir şey olmuyormuş”dedi.

Kaynarca’nın konuşmasının ardından davetliler, Türkiyenin Yeni Cumhur Başkanlığı ve yeni sistem törenine katılmak üzere Beştepede bulunan Külliye’deki törene katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Necmettin ErkanAnkara Çukurambar
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