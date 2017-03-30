'Ne olmuş telefonumda ByLock varsa'

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 58'i tutuklu 82 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmaya 58 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve Hazine Müsteşarlığının avukatları da "müşteki" olarak duruşma salonunda hazır bulundu.

Sınava kendisini denemek için girdi

Davanın sekizinci celsesinde biri tutuklu 5 sanık savunma yaptı.

Tutuklu sanık avukat Mehmet Salih Öztürk, dini cemaatlerin hepsine sempati duyduğunu, aralarında ayrım yapmadığını ve hepsinin sohbetlerine katıldığını söyledi.

Devlet kurumlarında çalışmayı hiç düşünmediğini, sınava kendisini denemek için girdiğini ileri süren Öztürk, "Yoluma kırmızı halı serip, 'Gel, seni Anayasa Mahkemesi Başkanı yapalım.' deseler yine de kabul etmem. Hakkımda 6 soruşturma vardı. Sınava girme şartlarını bile taşımamama rağmen sınava girdim. Mülakatta neden girdiğim sorulduğunda kendimi denemek için girdiğimi belirttim." şeklinde savunma yaptı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre FETÖ'nün finans kurumu Bank Asya'da hesabının bulunduğu hatırlatılması üzerine Öztürk, "Evet, Bank Asya'da hesabım var. İddianamede para yatırıp yatırmadığım değil, 2014'teki hesap hareketlerim yer almış. Avukatlık yaptığım için diğer bankalarda da hesabım var." ifadelerini kullandı.

ByLock'u telefonuna sohbet abisi yüklemiş

Sanık Öztürk, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla ilgili de şunları kaydetti:

"FETÖ' diye bir örgüt ortada yokken, ben bu örgüte üyelikten yargılanıyorum. Evet, telefonumda ByLock uygulaması var, ne olmuş varsa. Adamlar sevap kazandırmak için uğraşıyordu. Katıldığım sohbetlerde yaptığımız işler hakkında bilgi isteyip bizleri takip ediyorlardı. Sohbetlere davet eden kişi, 17-25'ten sonra sohbetlere gidip gelmeyince, 'Ağabey, en iyisi telefonuna bir mesajlaşma programı indirelim ve oradan haberleşiriz.' dedi. Terör örgütü içerikli bir şey yok. Bu grubun 15 Temmuz'a kadar hiçbir şiddet eylemini görmedim, 15 Temmuz'dan sonra da netleşmemiş şüpheler var. Kesin bir şey söyleyemem."

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Tülay Ardıç, Şerife Cevizci Ünsal, Ümit Sargın ve Maviye Keleş de üzerilerine atılı suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Davanın yarınki bölümü sanık savunmalarıyla sürecek.