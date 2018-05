Başbakan Binali Yıldırım, Akyazı beldesinde düzenlenen 10 Adet Kırsal Kalkınma Projesi Toplu Açılışı ve 250 bin Düve Projesi İlk Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, ülkeye bereket saçan çiftçilerle birlikte olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti.

"Yerli ürünlerimizi yerli hayvancılığı geliştirmeyi amaçlıyoruz"

Bakanlığın 500 bin koyun projesini Şırnak'tan, Erzincan'dan da 250 bin düve projesini başlattığına işaret eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bir sorunu var. Şu anda sorun olarak görüyoruz. Biz et ithalatı yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Aslında hayvan varlığımız artmış. Küçükbaş hayvan sayısı 30 milyondan 44 milyona büyükbaş varlığı 10 milyondan 15 milyona çıkmış. Yüzde 50 artmış? Niye ithal ediyoruz. Sebebi basit. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde yıllık kişi başı et tüketimi 6,7 kilogramdı. Şimdi 15 kiloyu buldu. Yani hayvan varlığının artışı ile et tüketimi aynı değil. Et tüketimi artı. Bu neyi gösteriyor? Refahı gösteriyor. Türkiye 3,5 kat büyünce et tüketimi de aynı şekilde 3 kat büyümüş oldu. Hayvancılıktaki artış aynı miktarda olmadığı için bir müddet daha ithalat yapacağız. Bu düve ve koyun projesi, TKDK ve TİGEM'in yaptığı çalışmalarla ithalatı tamamen bitirmeyi, yerli ürünlerimizi yerli hayvancılığı geliştirmeyi amaçlıyoruz."

"Ne bayrağımızı yere düşürürüz ne de toprağımıza ayak bastırırız"

Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Biz, toprağına ve bayrağına gönülden bağlı bir milletiz. Askerlik ve çiftçilikle Anadolu'yu kendimize yurt edindik. Tarihte bizi bu topraklardan çıkarmaya çalışan hiçbir güç başarılı olamadı. Bundan sonra da ne bayrağımızı yere düşürürüz ne de toprağımıza ayak bastırırız."

Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"2002'de 145 bin ton sertifikalı tohum üretimi yapılıyordu, bugün bunu 7 kat artırdık. Sertifikalı tohumda Türkiye ihracatçı konuma geldi. 79 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Yeter mi? Yetmez. Türkiye tarımda, hayvancılıkta lider ülke oluncaya da kadar durmak yok, yola devam."

"Sanalla, yalanla, dolanla bu işler olmaz"

Başbakan Yıldırım, "Bugünlerde 'tamam' diye bir kampanya yapıyorlar sanal alemde. Sanalla, yalanla, dolanla bu işler olmaz. Sonuç sanal alemde alınmaz. İktidarın adresi sandıktır, sanal alem değildir. Sanal oylamayla iktidar olunmaz." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Buradaki o terör çemberini, şer kuşağını biz yok etmekte kararlıyız. Afrin'de yaptık, Cerablus'ta yaptık, El Bab'da yaptık, başka nerede olursa olsun yaparız. Bizim için milletimizin güvenliği, kardeşliği ve toprak bütünlüğümüz her şeyin önünde gelir."

Başbakan Yıldırım, ton başına 940 lira olan buğday alım fiyatını, yüzde 12 artışla 1050 liraya yükselttiklerini açıkladı.