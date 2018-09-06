Nazlı Ilıcak'a casusluktan müebbet hapis talebi

İSTANBUL

Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan "Tahşiyeciler grubu"na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle ''Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan yargılandığı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Nazlı Ilıcak, SEGBİS aracılığıyla cezaevinden bağlandı.

Duruşmada söz alan sanık Ilıcak, davaya konu belgenin kendisine sosyal medya üzerinden açık bir hesaptan ulaştığını bu nedenle ''sır'' durumunun ortadan kalktığını öne sürerek, hak düşürücü süreden dolayı davanın düşürülmesini talep etti.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Hakan Özer, davaya ilişkin mütalaasının hazır olduğunu ifade etti.

Mütalaada, sanık Ilıcak'ın davaya konu ''Askeri istihbarat ve Tahşiyeciler'' başlığı adı altında 2 Ocak 2015 tarihli yazısına yer verildi. Mütalaada, bahse konu gizli ibareli yazının bir suretinin gazeteye kopyalandığı, ''ok'' işareti ile ''İşte Mehmet Doğan ve ilişkileri hakkında askeri istihbaratın elde ettiği bilgiler. Altında İstihbarat Başkanı İsmail Pekin'in imzası var. Belge 13 Mart 2009 tarihini taşıyor'' şeklinde yazıldığının tespit edildiği belirtildi.

Gizli ibareli yazının, imha edilmesine rağmen sanığa ulaştığı bildirilen mütalaada, Ilıcak'ın bahse konu yazıyı Bugün gazetesindeki köşesinde kaleme aldığı, elde ettiği bu belgeyi basın kuruluşlarına da dağıtarak konunun medyaya yansıdığı anlatıldı.

Mütalaada eylemin medya yoluyla da işlendiğinin alenileştiği, bu şekilde sanığın üzerine atılı ''Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçunu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Mütalaa da ayrıca sanık Ilıcak'ın hükmen tutuklanması da talep edildi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Ilıcak, savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, askeri savcılığın Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edilen ''Tahşiyeciler grubu"na ilişkin belgenin sanık Nazlı Ilıcak'ta bulunmasına ilişkin soruşturma açıldığı hatırlatılarak, sanık Ilıcak'ın ''Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla örgütün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasından da yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.