SAKARYA - TÜPRAŞ'tan Eskişehir'deki hava üssüne yakıt sağlayan NATO boru hattında patlama oldu. Patlamanın etkisiyle zarar gören borulardan sızan akaryakıt, Sarp Deresi'ne akmaya başladı.
Yetkililerin ihbarı üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, derenin Sapanca Gölü'ne aktığı noktada bariyer kurdu.
Yetkililerin ihbarı üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, derenin Sapanca Gölü'ne aktığı noktada bariyer kurdu.
Bariyerlerde biriken akaryakıt vidanjörlerle çekilerek İZEYDAŞ'a gönderildi.
AA
Son Güncelleme: 23.05.2012 07:28