National Geographic Türkiye'yi keşfetti

Türkiye'de Kars ve Iğdır'a hayran kalan National Geographic dergisi, hem en önemli mali destekçilerinin katıldığı, en üst düzeydeki yıllık ''Donörler Gezisi''ni de Türkiye'ye yapma hem de Türkiye ile ilgili daha çok belgesel çekme kararı aldı. National Geographic tarafından ''yılın kaşifi'' seçilmesinin ardından dergiyi Türkiye'ye davet eden Şekercioğlu, National Geographic Araştırma ve Keşif Komitesi yönetim kurulunun ilk kez Kars ve Iğdır'ı ziyaret etmesini sağlamıştı.

Bu gezinin çok başarılı geçtiğini ve çok güzel sonuçlarını şimdiden almaya başladıklarını belirten Şekercioğlu, Türkiye'nin bu kadar zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olmasına şaşıran heyetin, Türkiye'yi artık daha fazla gündemlerine alma kararı verdiğini söyledi.

Şekercioğlu, bunun ilk yansıması olarak, derneğin, en üst düzeydeki yetkilileri ile National Geographic'e destek olan kişileri kapsayan ''donörler'' gezisinin, bir sonraki yıl Türkiye'de yapılacağını bildirerek, ''Yani bu en son yapılan geziden de daha üst seviyede bir gezi olacak. Çünkü bu geziye katılacak olan kişiler, National Geographic'e finansal ve diğer açılardan destek olan en üst tabakadaki kişiler, yani yönetici tabakasının da bir bakıma üstündeki kişiler. Ayrıca, National Geographic gibi tüm dünyada çalışan ve her ülkeye giden bir kurumun bir yıl içerisinde iki ayrı üst düzey yönetici gezisini aynı ülkeye düzenlemesi belki tarihlerinde ilk kez görülmüş bir şeydir'' dedi.



