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Narkotik ekiplerinden 33 ilde uyuşturucu operasyonu

Narkotik ekiplerince 33 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 145 zanlı yakalandı.

Narkotik ekiplerinden 33 ilde uyuşturucu operasyonu

Narkotik ekiplerince 33 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 145 zanlı yakalandı.

22 Aralık 2017 Cuma 10:48
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Narkotik ekiplerinden 33 ilde uyuşturucu operasyonu
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Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele ekiplerinin "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. 

Narkotik ekiplerince Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 145 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 100 kilo 16 gram asetik anhidrit, 11 kilo 633 gram esrar, 2 kilo 469 gram sentetik uyuşturucu, 989 gram eroin, 41 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 2 gram kokain, 3 bin 523 uyuşturucu hap, 4 tabanca, bir tüfek ve bir hassas terazi ile uyuşturucu satışında elde edildiği değerlendirilen 11 bin 985 lira ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Narkotik EkipleriNarkotik
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