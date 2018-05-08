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Naim Süleymanoğlu'nun mezarı DNA testi için açılacak

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneğinin alınması için fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi.

Naim Süleymanoğlu'nun mezarı DNA testi için açılacak

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneğinin alınması için fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi.

08 Mayıs 2018 Salı 16:31
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Naim Süleymanoğlu'nun mezarı DNA testi için açılacak

Geçen yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için 4 Temmuz'da fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi.

Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'nde yapılan ön inceleme duruşmasına, davacı Sekai Mori'nin avukatları Keiko Torigeo ve Hülya Aksakal ile davalı Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir katıldı.

Hakim, davalı Sekai Mori ve annesinden görüntü (burun ve ağızdan alınan kültür) örneklerinin alınarak, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini belirtti.

Adli Tıp Kurumu'ndan 27 Mart'ta konuya ilişki rapor gönderildiğini ifade eden Hakim, raporda, Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılarak, 3-4 diş ile 5-6 santimetre uyluk ve kaval kemiği örneklerinin gönderilmesi halinde rapor düzenlenebileceğinin bildirildiğini söyledi.

Davacı Sekai Mori'nin avukatları, müvekkillerinin Naim Süleymanoğlu'nun çocuğu olduğunun tespitine karar verilmesini talep etti.

Davalı Süleymanoğlu ailesinin avukatı Aziz Demir, davanın reddedilmesini isteyerek, "Davacının 27 yaşına kadar böyle bir talepte bulunmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Hakimin, anlaşma konusunda beyanlarını sorduğu her iki taraf da "Sulh olma ihtimalimiz yoktur." dedi.

Hakim, Naim Süleymanoğlu'ndan DNA testine esas olmak üzere gerekli örneklerin alınması için 4 Temmuz saat 10.00'da adli tıp uzmanı eşliğinde mezarının açılmasına karar verdi.

Duruşma 4 Ekim'e ertelendi.

Tedavi gördüğü hastanede 18 Kasım 2017'de 50 yaşında hayatını kaybeden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi, Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

"Aile mezarın açılmasını istemiyor"

Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir, karardan rahatsız olduklarını dile getirdi.

Merhum sağlığında kızlarına ve eşine bu konuda açıklama yapmadığını anlatan Demir, şunları söyledi:

"Vefat eder etmez birileri organize olup mal varlığından fayda beklemektedirler. Biz mezarın açılmasını istemiyoruz. Merhumun kemikleri sızlayacak. Öyle bir şey olsaydı kendisi sağlığında yaptırırdı bu DNA testini. Kızları çok üzgün, manevi yıkım içindeler. Davacı taraf, babalık davasıyla birlikte mirastan pay almak için tereke davası da açtı. Bu dava yüzünden müvekkillerimin babadan aldıkları maaşları kesildi. Müvekkillerim maddi ve manevi olarak mağdur.

Bu işi birileri organize etti. Davacı, 91 doğumlu. Yani 27 yaşında. Tokyo'da yaşıyor. Annesiyle beraber gelip tükürük örneği verip tekrar Japonya'ya dönmüşler. Naim beyin iki kızı, Ankara'daki diğer kızı Nilay'dan haberdarlar. Ama bu konuda bir bilgileri yok. Öte yandan Naim Bey ölümünden 2 yıl önce kardeşine vekalet vermiş ve mal varlığının büyük çoğunluğu satılmış. Bu paranın nerede olduğunu bilmediğimiz gibi Naim Süleymanoğlu'nun madalyaları, tabloları ve silahları da ortada yok. Nerede olduğu belli değil. Bunun için de hukuki süreci başlatacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Naim SüleymanoğluJapon Sekai MoriDnaDna Testi
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