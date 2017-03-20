Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90549
ALTIN
143.760
DOLAR
3.6284
STERLIN
4.4988
EURO
3.9024
TBMM'de '18 Mart menüsü'
TBMM'de '18 Mart menüsü'
Konutta 20 yıla varan kredi
Konutta 20 yıla varan kredi
Avrupa'da Türk heyecanı
Avrupa'da Türk heyecanı
Sevgihan "KALPSİZ" dedi
Sevgihan "KALPSİZ" dedi
ABD'de 'Cumhuriyet Buluşması'
ABD'de 'Cumhuriyet Buluşması'

MYK hizmetleri e-Devlet kapısına entegre edildi

Teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirleyen Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) hizmetleri e-Devlet kapısına entegre edildi.

MYK hizmetleri e-Devlet kapısına entegre edildi

Teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirleyen Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) hizmetleri e-Devlet kapısına entegre edildi.

20 Mart 2017 Pazartesi 16:38
15 Okunma
MYK hizmetleri e-Devlet kapısına entegre edildi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, "Teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirleyen Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) hizmetleri e-Devlet kapısına entegre edildi." dedi.

Zerey, MYK hizmetlerinin e-Devlet kapısına entegrasyonu için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kurumun meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlediğini ifade etti.

"e-Devlet kapısı mobil dünyadaki yerini aldı"

Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç da farklı platformlar için geliştirilen mobil uygulamalarla e-Devlet kapısının da mobil dünyadaki yerini aldığını ve 10 milyondan fazla kullanıcıya 500'e yakın hizmet sunulduğunu vurguladı.

"48 meslek, belge alma zorunluluğu kapsamında"

MYK Başkanı Adem Ceylan ise Türkiye'de özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde belge alma zorunluluğu olduğunu anımsatarak, "48 mesleği belge alma zorunluluğu kapsamında ilan ettik. Bu yılın sonuna kadar 115 meslek mensubunun tamamı ilk etapta tehlikeli ve çok tehlikeli meslek grupları olmak üzere belge alma zorunluluğu kapsamına girecek." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Galip ZereyMYKE-Devlet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ, örgüte katılacak öğrencilere '2Z kuralı' uygulamış
FETÖ, örgüte katılacak öğrencilere '2Z kuralı' uygulamış
Tunceli'de terör operasyonu
Tunceli'de terör operasyonu
Erdoğan'dan '21 Mart Dünya Nevruz Günü' mesajı
Erdoğan'dan '21 Mart Dünya Nevruz Günü' mesajı
HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir gözaltına alındı
HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir gözaltına alındı
Demirarslan, darbe teşebbüsünün kırılmasını sağladığını iddia etti
Demirarslan, darbe teşebbüsünün kırılmasını sağladığını iddia etti
Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ