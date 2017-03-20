Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, "Teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirleyen Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) hizmetleri e-Devlet kapısına entegre edildi." dedi.

Zerey, MYK hizmetlerinin e-Devlet kapısına entegrasyonu için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kurumun meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlediğini ifade etti.

"e-Devlet kapısı mobil dünyadaki yerini aldı"

Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç da farklı platformlar için geliştirilen mobil uygulamalarla e-Devlet kapısının da mobil dünyadaki yerini aldığını ve 10 milyondan fazla kullanıcıya 500'e yakın hizmet sunulduğunu vurguladı.

"48 meslek, belge alma zorunluluğu kapsamında"

MYK Başkanı Adem Ceylan ise Türkiye'de özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde belge alma zorunluluğu olduğunu anımsatarak, "48 mesleği belge alma zorunluluğu kapsamında ilan ettik. Bu yılın sonuna kadar 115 meslek mensubunun tamamı ilk etapta tehlikeli ve çok tehlikeli meslek grupları olmak üzere belge alma zorunluluğu kapsamına girecek." değerlendirmesinde bulundu.