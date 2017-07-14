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Müzik grubunun PKK propagandası yaptığı iddiası

Kars'ın Kağızman ilçesinde, düğünlerde bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen müzik grubunun üyeleri gözaltına alındı.

Müzik grubunun PKK propagandası yaptığı iddiası

Kars'ın Kağızman ilçesinde, düğünlerde bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen müzik grubunun üyeleri gözaltına alındı.

14 Temmuz 2017 Cuma 15:08
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Müzik grubunun PKK propagandası yaptığı iddiası

Alınan bilgiye göre, Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kağızman ilçesinde bir müzik grubunun, özellikle köylerdeki düğünlerde aleni şekilde halka bölücü terör örgütü PKK propagandasını yaptıkları ihbarı üzerine grup üyelerinin bulunduğu adreslere operasyon düzenledi. 

Yapılan aramalarda hard disk, flaş bellek, DVD ve CD'lere el koyuldu. El konulan malzemelerin incelenmesinin ardından, grup üyeleri A.İ,R.İ,M.İ,E.İ ve M.K'nin PKK'nın propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KarsPKKPKK Propagandası
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