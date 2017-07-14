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Müzik aletlerinde doğru adres

Müzik dünyasının önemli ve baş köşede olması gereken konuların en başında aletler gelir. Aletler, kendi aralarında çıkarttıkları sesler, gösterdikleri performans ve soliste kattığı değer ile ölçülebilecek aletlerdir.

Müzik aletlerinde doğru adres

Müzik dünyasının önemli ve baş köşede olması gereken konuların en başında aletler gelir. Aletler, kendi aralarında çıkarttıkları sesler, gösterdikleri performans ve soliste kattığı değer ile ölçülebilecek aletlerdir.

14 Temmuz 2017 Cuma 04:35
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Müzik aletlerinde doğru adres

Besteler, sözler, müzikler ve solistler… Müzik dünyasının en önemli 4 katmanı sanırım söylediklerimdir tabi çalgı aletlerini ayrı bir yerde tuttuğum için bunu ayrı tuttum. Müzik, ruhu okşayan, ruha yön veren ve bazen de ruhu coşturan iksirli bir güçtür. Her müzik aynı sonucu vermez, her şarkı aynı tadı vermez, her söz aynı noktaya ulaştırmaz. Yani tek başına “müzik” kelimesini parçaya böldüğümüzde 5 harflik bir kelimenin 5 milyon cümle ile anlatılmasının bile yeterli gelmeyeceğini söylemek mümkün olabilir. Müzik dünyasının önemli ve baş köşede olması gereken konuların en başında aletler gelir. Aletler, kendi aralarında çıkarttıkları sesler, gösterdikleri performans ve soliste kattığı değer ile ölçülebilecek aletlerdir. Yani bir müziğin çok kaliteli olabilmesi için sadece solistin sesinin yeterli olmadığını söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde mini bir konserde çok sevmeme rağmen şarkıcının sesinin kulağımı tırmaladığını hissettim, o ana kadar aletlerin müziğe çok da etki kattığını pek düşünememiştim ama kendim birebir yaşadığım için artık bu konuda emin olduğumu söyleyebilirim. Çalınan müzik, klasik bir gitarla çalınıyordu, solist bey de sesi çok güzel olmasına rağmen daha önce albümünde de aynı şarkıyı dinlememe rağmen aynı duyguyu yaşayamadım. Sonradan öğrendim ki bu şarkı albümde okunurken akustik gitarlar kullanılarak müziği yapılmış, sesinin aynı tadı vermemesinin nedeni de bundan kaynaklanıyormuş. Her ne kadar usta bir müzisyen olmasam da iyi bir dinleyici olduğumu söyleyebilirim, müzik konusunda kulaklarım sağlamdır ama tabi işin teknik yönlerini bilemeyince insana o an ruhunda bir sıkıntının olduğunu ve bu yüzden zevk alamadığı düşüncesi gelmeye başlıyor.

Müziğin kalitesi kullanılan enstrümana bağlıdır

Eğer bir müziğin kaliteli ve herkes tarafından beğenilmesi isteniyorsa, kullanılan aletlerin kalitesine dikkat etmek gerekir. Yani cazz, rock, pop veya bu kategoride okunan bir müzik için uygun aletler çok önemlidir, tabi diğer kategorilerde okunan parçaların da kendine göre enstrümanının seçilmesi gerekiyor, bu konuda hem fikir olabileceğimizi düşünüyorum. Yine geçen hafta müzik aletleri satışı yapan bir arkadaşımın yanındaydım, hazır gelmişken bir de bu aletlere bakayım dedim, biraz uğraş verdim ev sahibine ama olsun, samimi arkadaşım olduğu için çok da önemsemedim bunu. Gitarlar dikkatimi çekmişti, daha önceki konser faciasından sonra iki farklı gitar modeli görünce dikkatimi çekti. Biri elektro gitar diğeri ise akustik gitar modeli idi. bunlar arasındaki ses farkını ve çalındığı alan farklılıklarını sabrederek bana açıkladı. Gerçekten ne kadar zor ve seçeneklerin çok olduğu bir dünya olduğunu o an daha iyi anladım, artık müzik dinlerken şarkıcının sesi kadar kullanılan enstrümana da önem veriyorum. Eğer ikisi bir birini tamamlayan sesler ise kesinlikle çok daha iyi bir dinleti yaşadığımı düşünmeye başlıyorum.

Akustik gitar modelleri

Neyse ki artık eskisinden daha fazla müzik dünyasında yer alıyorum ve gitar benim için müzik dünyasının en seçkin çalgı aletlerinden biridir. Bunun nedenini yukarıda detaylı bir şekilde açıkladım ama daha da derinlemesine ve kısa bir neden söylemek gerekirse, özellikle de akustik gitar, ruhumu çok daha iyi şekilde okşuyor ve benim tarzımı daha fazla yansıtıyor belki de bu yüzden diğer aletlerden çok daha farklı geliyor bana. Gerçi modeller arasında gezinirseniz belki de sizin için de farklı dünyası olacaktır.

Detaylı bilgi ve alışveriş için http://www.1enstruman.com/akustik-gitarlar adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Akustik GitarlarAkustik Gitar
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