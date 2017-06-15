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'Mutlu Şehir' Sinop'taki oteller tamamen doldu

TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, Ramazan Bayramı öncesi tüm konaklama tesisleri tamamen doldu.

'Mutlu Şehir' Sinop'taki oteller tamamen doldu

TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, Ramazan Bayramı öncesi tüm konaklama tesisleri tamamen doldu.

15 Haziran 2017 Perşembe 13:24
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'Mutlu Şehir' Sinop'taki oteller tamamen doldu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, Ramazan Bayramı öncesi tüm konaklama tesisleri tamamen doldu.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken Sinop, son yıllarda tatilcilerin gözdesi haline geldi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, Sinop'un Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her bölgesinde insanların tatile gidecekleri şehrin güvenlik sorununu araştırdığını vurgulayan Kaya, Sinop'un bu açıdan çok şanslı bir kent olduğuna işaret etti.

TÜİK tarafından yapılan araştırmalarda Türkiye'nin en mutlu insanlarının Sinop'ta yaşadığının belirlendiğini anımsatan Kaya, "Biz turizmciler açısından şehrimizin bu özelliklere sahip olması sevindirici." dedi.

"Rezervasyon yapmadan gitmeyin" uyarısı

Kaya, Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldığını, tatilcilerin en fazla ilgi gösterdiği illerden birinin Sinop olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sinop son yıllarda tatilcilerin yoğun olarak ilgi gösterdiği bir il konumuna geldi. Ramazan Bayramı öncesi yapılan rezervasyonlarla konaklama tesislerimizde yüzde 100 doluluk oranı yakaladık. Bundan sonraki süreçte gelmek isteyen misafirlerimizden isteğimiz mutlaka rezervasyon yaptırsınlar. Rezervasyon yapmadan gelen misafirlerimiz konaklama yeri bulamadıkları için zor durumda kalabilir." 

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Göz, "Yaz sezonunun da bereketli geçeceği şimdiden belli oldu. Konaklama tesislerimiz tamamen doldu. İşletmelerimizle gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için komisyon kurarak denetime başladık. Ayrıca müzelerimize giriş saatlerini uzatacağız. Şu an 19.00 olan kapanış saatini 20.00'ye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TüikSinopSinoptaki Oteller
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