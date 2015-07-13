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Mutlu Kaya'yı silahla yaralayan zanlıya müebbet istemi

Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya'nın Diyarbakır'daki evinde silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin tutuklanan zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Mutlu Kaya'yı silahla yaralayan zanlıya müebbet istemi

Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya'nın Diyarbakır'daki evinde silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin tutuklanan zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

13 Temmuz 2015 Pazartesi 13:16
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Mutlu Kaya'yı silahla yaralayan zanlıya müebbet istemi

DİYARBAKIR - Katıldığı bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya'nın silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin tutuklanan zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede Kaya'nın ablasının evinde bulunduğu sırada başından vurularak yaralandığı hatırlatılarak, olaya ilişkin Kaya'nın kardeşi Hakan Kaya'nın ifadesine yer verildi.

Hakan Kaya, ifadesinde olay günü arkadaşıyla ders çalışmak için ablası Dilek Zengin'in evine gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mutlu İstanbul'da vereceği konser için şarkı seçiyordu. Yaklaşık 2 saat sonra yemek ve tatlı almak için Mutlu ve arkadaşımla çıkıp yürüdük. Bu sırada şüpheli Veysi Ercan, önümüzü keserek korna çalmaya başladı. Ablam, 'Geri zekalı ne yapıyorsun, önümüzü neden kesiyorsun, sen kimsin, defol git' dedi. Bu sırada Veysi Ercan, 'Arabaya binin. Sizi gideceğiniz yere ben götüreceğim' şeklinde cevap verdi. Ablam da 'Tatsızlık çıkmasın' dediği için arabaya bindik. Bir lokantaya gelerek yemek ve tatlı aldık. Ablam ve Veysi ise arabada kalıp konuştu. Sonra tekrar araca bindik. Veysi bizi ablam Dilek'in evine getirdi."

"Veysi' diye bağırma sesi duydum"

Eve geldikten sonra Mutlu'nun telefonla oynadığını anlatan Kaya, saat 03.00 sıralarında Mutlu'nun, "Veysi" diye bağırma sesini duyduğunu kaydetti.

Kapı önünde 3-4 el silah sesi geldiğini iddia eden Kaya, "Kapıya gittiğimde Mutlu kapının önünde kanlar içinde yatıyordu. Dışarı baktığımda Veysi Ercan'ın elinde koyu renkli bir tabanca gördüm. Yüz yüze gelince arabaya yöneldi ve araç uzaklaştı. Veysi yaklaşık 2 yıldır ablamı rahatsız ediyordu. Onunla evlenmek istiyordu. Ancak ablam kabul etmiyordu" ifadelerini kullandı.

"Kızı kaçıracağım, geliyor musun?"

İddianamede yer verilen, Veysi Ercan'ın arkadaşı Celil Çiftçi de olay akşamı görüştüğü Veysi Ercan'ın kendisine "Kızı kaçıracağım, benimle geliyor musun?" şeklinde teklifte bulunduğunu kaydetti.

Bu teklifi kabul etmeyerek, 'Hayır bu tür işlere karışmam, başımı yakamam' şeklinde reddettiğini anlatan Çiftçi, ifadesinde şunları aktardı:

"Veysi Ercan, araçtan inip, Diyarbakır'a gitmemi istedi. Ben kendisini ikna etmeye çalıştım ama başaramadım. Üzerinde silah olduğunu ve polislerin geldiğini söyleyince panikleyerek araçtan indim."

İddianamede olay yerinde yapılan inceleme sonucunda 2 boş kovan ve 2 dolu fişek bulunduğu kaydedildi.

İddianamede şüpheli Veysi Ercan hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Yargılama 8 Ekim'de başlayacak.

AA

Son Güncelleme: 13.07.2015 13:38
Anahtar Kelimeler:
önce VatanMutlu Kaya
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