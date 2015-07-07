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Mutlu Kaya GATA'da tedavi altına alındı

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan, Ergani'deki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mutlu Kaya, GATA'da tedavi altına alındı

Mutlu Kaya GATA'da tedavi altına alındı

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan, Ergani'deki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mutlu Kaya, GATA'da tedavi altına alındı

07 Temmuz 2015 Salı 13:04
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Mutlu Kaya GATA'da tedavi altına alındı

ANKARA - Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan, Diyarbakır Ergani'deki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mutlu Kaya, Diyarbakır'daki tedavisinin ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon için Ankara'ya getirildi.

Kaya, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastaneden Sağlık Bakanlığına ait hava helikopteriyle alınarak, 11.30'da Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine getirildi.

Kaya'yı helikopter pistinde annesi Hanım Kaya babası Mehmet Kaya ile kardeşleri karşıladı.

Anne Hanım Kaya, kızı Mutlu Kaya'yı öperek, yanlarında olduğunu söyledi.

Mutlu Kaya da ailesine tebessümle karşılık verdi. Daha sonra Kaya, ambulansa alınarak, tedavi için hastaneye götürüldü.

Baba Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının gözlerini açmasıyla yaşadığı mutluluğu anlatarak, "Anadan yeni doğmuş gibi oldum. Mükemmel bir şey" dedi.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, kızının Ankara'ya getirilmesinde kendilerine çok yardımcı oldukları için teşekkür etti.

Mutlu'nun hastanede ne kadar tedavi göreceğine ilişkin bir soru üzerine baba Mehmet Kaya, "Komutanlarımıza sordum, onlar da 'İyileşene kadar bırakmayız. Türkülerini söyleyecek biz öyle bırakacağız' diyorlar. Ne zaman çıkacağı belli değil. Biz isteriz ki hemen bir ayda olsun" diye konuştu.

Kızının tedavisi süresince ailece yanında kalacaklarını anlatan Mehmet Kaya, "Hayalim, kızım buradan bir gelin gibi çıkacak, sanatçı olarak tekrar görevine başlayacak. Sanatçı olmamıştı ama güzel bir sesi var. Eminim aynı şeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Mehmet Kaya, kızının türkülerini tekrar dinlemek istediğini de sözlerine ekledi.

Mutlu Kaya, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yaparken 18 Mayıs Pazartesi gecesi başından silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili Kaya'nın eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Veysi Ercan tutuklanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 07.07.2015 11:48
Anahtar Kelimeler:
önce VatanMutlu Kaya
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