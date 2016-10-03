"Musul Musulluların, hiç kimsenin buralara girmeye hakkı yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Musul Musulluların, Telafer Telaferlilerindir. Hiç kimsenin buralara gelip girmeye hakkı yok. Musul'un DAEŞ'ten kurtarılmasından sonra da burada sadece Sünni Araplar, Türkmenler ve Sünni Kürtler kalmalıdır." dedi.

Dubai merkezli Rotana Televizyonu'na konuşan Erdoğan, bölgedeki son gelişmeleri ve 11 Eylül Yasa Tasarısı'nın Temsilciler Meclisinden geçmesini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a 11 Eylül saldırılarından dolayı dava açılmasına imkan tanıyan "Terörizmin Sponsorlarına Karşı Adalet Yasası"nın değerlendirilmesi için Suudi Arabistan'la hukuki açıdan işbirliği yapacaklarını söyledi.

Dubai merkezli Rotana Televizyonu'na konuşan Erdoğan, bölgedeki son gelişmeleri ve 11 Eylül Yasa Tasarısı'nın Temsilciler Meclisinden geçmesini değerlendirdi.

"11 Eylül Yasa Tasarısı'nın kabul edilmesinden ötürü üzüntü duyduğumuzu ifade ettik. Bu konuda dönem başkanı olduğumuz İslam İşbirliği Teşkiatı (İİT) bünyesinde adım atacağız. Dışişleri ve Adalet bakanlarını bu büyük hatanın düzeltilmesi için Suudi Arabistan'ın yanında yer almaları konusunda yönlendirdim." diyen Erdoğan, Suudi Arabistan'la Yasa Tasarısı'nı hukuki açıdan inceleyeceklerini ve gerekli adımları atacaklarını bildirdi.

"İslam dünyası işbirliği yapmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif'in "Türkiye ve Suudi Arabistan hedef alınıyor, bu yüzden birbirimize muhtacız." yönündeki sözleriyle ilgili yöneltilen soruya, şu yanıtı verdi:

"İslam dünyası aleyhinde alçakça gelişmeler yaşanıyor. Türkiye ve Suudi Arabistan hedef alınıyor. Irak, Tunus, Suriye, Libya, Pakistan ve Afganistan'da yaşananlar birbirinden ayrı gelişmeler olarak görülemez. Tüm tuzak ve planların İslam dünyasına yöneltildiğini görüyoruz. Dolayısıyla İslam dünyası ülkeleri birbiriyle işbirliği ve dayanışma içinde olmalıdır."

Suriye'de şu ana kadar 600 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve özellikle Halep'te kısa bir süre içinde çok sayıda kişinin öldüğünü hatırlatan Erdoğan, İslam dünyasında işbirliği sağlanamadığı vakit çok şey kaybedileceğine vurgu yaptı.

"Musul Musulluların hiç kimsenin buralara girmeye hakkı yoktur"

Erdoğan, Musul konusuna da değinerek, "Musul Musulluların, Telafer Telaferlilerindir. Hiç kimsenin buralara gelip girmeye hakkı yok. Musul'un DAEŞ'ten kurtarılmasından sonra da burada sadece Sünni Araplar, Türkmenler ve Sünni Kürtler kalmalıdır." ifadesini kullandı.

"5 bin kilometre karelik alanı terörden arındırmayı hedefliyoruz"

Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak, güvenli bir bölge oluşturulması ve halkın geri dönebilmesi için 5 bin kilometre karelik alanın terörden arındırılmasını hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan Suriyeli ılımlı muhaliflerle işbirliği içerisinde hareket ettiklerine işaret ederek, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DAEŞ'ten temizlenen Cerablus'a 30 bin ila 40 bin arasında kişinin geri döndüğünü bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Barack Obama ile Suriye'de yeniden ateşkesin sağlanması meselesini görüşeceğine değinen Erdoğan, Suriye'de 600 bin vatandaşını öldüren Beşar Esed'in gitmesi gerektiğini, kalmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Erdoğan, ABD'yi terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD ve YPY'ye uçak dolusu silah indirdiğini belirterek, "Karşı karşıya geldiğimiz zaman diyorlar ki 'Bunlar (PYD ve YPG), DAEŞ'e karşı savaşıyor.' Birbirimizi kandırmanın gereği yok." diye konuştu.

"Batı sorumluluktan kaçıyor"

Suriyeli sığınmacılar meselesi hakkındaki görüşlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sığınmacı kardeşlerimiz için 12.5 milyar dolar harcama yaptık. Bu bizim insanlık vazifemiz. Öte yandan batı sorumluluktan kaçıyor. Uluslararası kuruluşlar ise sığınmacılar için yalnızca 520 milyon dolar harcama yaptı."

"FETÖ mensuplarını kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç ediyoruz"

Erdoğan, FETÖ Terör Örgütü'ne "kanser hücresi" gibi muamele ettiklerini belirterek, "Örgüt mensuplarını, devletin bekası için kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç ediyoruz. Darbe yaparak devleti ele geçirmeyi planlayan bu örgüttür. Mensupları, 15 Temmuz'da aceleyle giriştikleri darbede kendi kendilerini deşifre etti." ifadesini kullandı.

"Bu yapıya bağlı kişileri tanıyorduk ancak hain olduklarını bilmiyorduk." diyen Erdoğan, FETÖ'nün dini cemaat olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığını, terör örgütü olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'deki FETÖ tasfiyelerinin, Mısır'da askeri darbenin ardından Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyelerine yapılan muameleye benzediği yönündeki iddialara karşılık ise şu yanıtı verdi:

"Mısır'daki durum, Türkiye'den tamamen farklı. Orada Savunma Bakanı Cumhurbaşkanını devirdi, ardından gerçekçi olmayan göstermelik seçimler yaptı ve bu koltuğa oturdu. Türkiye'de böyle bir durum yok. Vatandaşlara meydanlara çıkmaları çağrısı yaptığımda yüzbinlerce kişi sokaklara döküldü, F-16'lara meydan okudu. Halkımla gurur duyuyorum."

Ankara ve Kahire arasındaki ilişkiler

Ankara ile Kahire arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinin, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ve tüm darbe karşıtlarının serbest bırakılmasına bağlı olduğunu belirten Erdoğan, "Bu isimlerin serbest bırakılması durumunda ilişkilerin normalleştirilmesi süreci başlatılabilir." diye konuştu.