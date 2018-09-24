Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98148
ALTIN
241.342
DOLAR
6.2625
STERLİN
8.2153
EURO
7.3570
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Karatede 12 madalya
Karatede 12 madalya
Doğu ‘Hayat Yeni Başlıyor’ dedi
Doğu ‘Hayat Yeni Başlıyor’ dedi
İki Dost Yürek, İki Fırça...
İki Dost Yürek, İki Fırça...
Koalisyon 2 bin 832 sivili öldürdü
Koalisyon 2 bin 832 sivili...
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Müşteri iletişim merkezlerine yeni standart

TSE, tüketicilerin telefonla sık sık aradığı müşteri iletişim merkezleriyle ilgili şikayetlerin ortadan kaldırılması için belgelendirme hizmetine başladı.

Müşteri iletişim merkezlerine yeni standart

TSE, tüketicilerin telefonla sık sık aradığı müşteri iletişim merkezleriyle ilgili şikayetlerin ortadan kaldırılması için belgelendirme hizmetine başladı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:25
0 Okunma
Müşteri iletişim merkezlerine yeni standart

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüketicilerin telefonla sık sık aradığı müşteri iletişim merkezleriyle ilgili şikayetlerin ortadan kaldırılması için belgelendirme hizmetine başlarken, bu standartla hatta uzun süre beklemek zorunda kalan müşterilerin memnuniyetinin artırılması amaçlanıyor.

TSE, müşteri iletişim merkezlerinin tüketicilerin beklentilerini karşılaması, doğru, hızlı ve güvenilir hizmet vermesi için bir standart hazırlarken, bu standarda ilişkin belgelendirme hizmetlerine de başladı.

Bu çerçevede Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) çağrı merkezi belge alan ilk kuruluş oldu. TSE'den belge alan müşteri iletişim merkezi sayısının kısa süre içinde artması bekleniyor. Bu belgelendirme sistemi, müşterinin yasal organlara müracaat gibi dış çözüm yollarına gitmesini ve memnuniyetsizliğinin artmasını engellemeyi amaçlıyor.

İlgili standarda göre, müşteriler, iletişim merkeziyle ses, e-posta ya da web sohbet üzerinden iletişime geçebilecek. Çağrı merkezlerince, müşterilere iletilen tüm bilgiler, doğru, alakalı ve kolay anlaşılır olacak, müşterinin okuryazarlık düzeyi gibi iletişim ihtiyaçları dikkate alınacak.

Gizli satış yapılmayacak

İletişim merkezi bir soruya anında yanıt vermediğinde, çözüm için tahmini zamanı sunacak. Müşteri iletişim merkezleri, tüketicinin memnuniyetini de ölçerek, tüm şikayetleri kabul edecek. Bu şikayetler belirli aralıklarla incelenecek ve eyleme geçilecek. Buna göre, hizmet kalitesi artacak.

Müşterilere, maruz kalabilecekleri artırılmış ücretlerle ilgili açık bilgi sağlanacak ve herhangi bir ücret gizlenmeyecek. İletişim merkezi, basınçlı satış taktikleri kullanmayacak ve müşteriyi istismar etmeyecek. Satış ve pazarlama girişimleri, pazar araştırması ya da anket olarak gizlenmeyecek.

Müşterinin istemediği bir bağlantı sonlandırılacak ve müşteriyle tekrar iletişim kurulmayacak. Tüketiciyle ulusal olarak kabul edilen zaman aralıklarında irtibat kurulacak, bekleme süreleri ve sıra bekleme ücretsiz olacak.

En iyi uygulama olarak, müşteriler sıraya girdikten bir dakika sonra etkileşimli yanıt sistemi sonrasında bir temsilciye bağlanması ve müşterinin geri aranması isteğinde bulunması için bir seçenek sunacak.

Müşteri iletişim merkezindeki temsilciler, dinleme, iletişim ve anlama becerisine sahip olacak, hassas müşteriler de dahil farklı durumları ve müşterileri idare etmede uyum yeteneği bulunacak.

Bu merkezlerdeki müşteri verileri gizli tutulacak, yalnızca yetkili taraflarla paylaşılacak ve gerekli olmayanlar silinecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSEMüşteri Iletişim Merkezleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da 21 kişiye ByLock'tan gözaltı
İstanbul'da 21 kişiye ByLock'tan gözaltı
İdlib için Ruslarla birlikte sahada çalışıyoruz
İdlib için Ruslarla birlikte sahada çalışıyoruz
FETÖ HSYK seçimlerine özel hazırlanmış
FETÖ HSYK seçimlerine özel hazırlanmış
Amanoslar teröristlere dar edildi
Amanoslar teröristlere dar edildi
Terör örgütü PKK'da 'üst düzey' çöküş
Terör örgütü PKK'da 'üst düzey' çöküş
Türkiye gazilerini el üstünde tutuyor
Türkiye gazilerini el üstünde tutuyor
Adalet Bakanı Gül: Hakim yardımcılığı müessesi üzerinde çalışıyoruz
Adalet Bakanı Gül: Hakim yardımcılığı müessesi üzerinde çalışıyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ