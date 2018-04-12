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Müştekiler 15 Temmuz'u anlattı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada müştekilerin beyanları alındı.

Müştekiler 15 Temmuz'u anlattı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada müştekilerin beyanları alındı.

12 Nisan 2018 Perşembe 12:55
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Müştekiler 15 Temmuz'u anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 268 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü ele geçirmek isteyen darbecilere karşı mücadele verirken yaralanan müştekiler, olay günü yaşadıklarını anlattı.

Müştekilerden Mustafa Gökalp, 15 Temmuz'da darbecilerin saldırısına uğrayan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün önüne gittiğini söyledi.

Darbecilerin zırhlı araçtan açtıkları ateş sonucu yaralandığını belirten Gökalp, karanlık olması sebebiyle kendisini vuranları teşhis edemediğini kaydetti.

Sanıklardan şikayetçi olan Gökalp, davaya katılma talebinde bulundu.

Müşteki Yaşar Gücenmez de emniyet binasının girişinde bir asker tarafından bacaklarından vurulduğunu anlattı.

Kendisini yaralayan kişinin güvenlik kameralarına yansıdığını ifade eden Gücenmez, sanıklardan şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

Müşteki Eşref Çelik de emniyet binasının karşısındaki üst geçitte konuşlanan asker kıyafetli kişilerce açılan ateş sonucu eşi ve kendisinin yaralandığını söyledi.

Çelik, hastaneye kaldırıldıktan sonra emniyet binasının uçaklar tarafından bombalandığı haberini aldığını kaydetti.

Müşteki Mehmet Yılmaz da darbecilerin kontrolündeki uçaktan atılan bomba nedeniyle kardeşiyle yaralandığını belirterek, "Sanıklardan şikayetçiyim, bu davaya katılmak, sonuna kadar takipçisi olmak istiyorum." dedi.

Olay gecesi polislerle girdiği çatışmada öldürüldüğü öne sürülen üsteğmen Ali Görmez'in eşi Gülseren Görmez'in de beyanını alan mahkeme, yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ
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